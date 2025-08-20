Fútbol Femenino: actualidad en la rama femenina de la Liga Paranaense

El hombre violó a la víctima desde el nivel inicial hasta los primeros años de la secundaria.
Un hombre de 82 años sufrió un accidente en plena tormenta al despistarse con su auto sobre un puente sin señalizar en la Ruta 18.
El hecho ocurrió en la zona de El Palenque, sobre la Ruta Nacional 12. Un colectivo que viajaba hacia Cerrito, chocó contra una cubierta que se había desprendido de un camión. El chofer evitó el vuelco y los 14 pasajeros resultaron ilesos.
En el marco de la asamblea general ordinaria realizada anoche, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo llevó adelante la renovación de su comisión directiva, en un encuentro que contó con la participación de los socios de la institución.