Fútbol Femenino: actualidad en la rama femenina de la Liga Paranaense

Entre el sábado y domingo se desarrollaron los partidos correspondientes a la tercera fecha del Torneo Clausura Femenino en la Liga Paranaense de Fútbol.

La Academia Crack Fútbol Total derrotó por 1-0 a Belgrano en cancha de Ministerio de Paraná. El gol de las “Académicas” lo convirtió Daniela Orrego.

Para el elenco crespense jugaron: Natalia Gregorutti, Yamila Potenza, Celeste Gieco, Milagros Godoy, Belén Cáceres, Elizabeth Toddone, Isabella Prediger, Daniela Orrego, Gilda Barreto, Sarai Vergara, Aimará Schneider, Brenda Wilams, Sara Arrúa, Noelia Wernli, Camila Pautasso y Melanie Migueles. DT: Claudio Soñéz.

Por su parte, el Club Atlético San Rafael, se enfrentó a Camioneros que era uno de los líderes en el inicio de la fecha. Fue empate 2-2, los goles de las visitantes fueron de Abril Siebenlist y Luana Fischer.

El plantel de San Rafael estuvo integrado por: Melissa Fontana, Sheila Marrón, María Díaz, Yohana Espíndola, Agustina Gonzáles, Jael Cairo, Candela Hollmann, Jennifer Moreira, Jazmín Fuchs, Luana Fischer, Carolina Roth, Abril Mazzoni, Abigail Siebenlist y Milagros Wendler. DT:

Otros resultados

Neuquen 6-0 Universitario

Esc. River 0-4 San Benito

Asoc. River 1-1 Don Bosco

San Benito (Pná) 4-1 Arenas FC

Oro Verde 1-2 Atl. Paraná

Posiciones

San Benito (Pná) 9

San Benito 9

Camioneros 7

Atl. Paraná 7

Neuquen 7

Academia Crack 6

San Rafael 5

Esc. River 3

Belgrano 3

Arenas FC 1

Don Bosco 1

Asoc. River 1

Oro Verde 0

Universitario 0

Próxima fecha (4°)

Academia Crack - Esc. River

San Rafael - San Benito (Pná)

Arenas FC - Asoc. River

Universitario - Atl. Paraná

Don Bosco - Belgrano

Camioneros - Oro Verde

San Benito - Neuquen