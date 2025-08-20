Plus en Vivo

Fútbol Femenino: actualidad en la rama femenina de la Liga Paranaense

Durante el pasado fin de semana se disputó el tercer episodio en el Torneo Clausura organizado por el ente capitalino provincial. Hubo triunfo de la Academia Crack y empate para San Rafael.

Deportes20 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
San Rafael femenino 2025
Club Atlético San Rafael

Entre el sábado y domingo se desarrollaron los partidos correspondientes a la tercera fecha del Torneo Clausura Femenino en la Liga Paranaense de Fútbol. 

La Academia Crack Fútbol Total derrotó por 1-0 a Belgrano en cancha de Ministerio de Paraná. El gol de las “Académicas” lo convirtió Daniela Orrego. 

Para el elenco crespense jugaron: Natalia Gregorutti, Yamila Potenza, Celeste Gieco, Milagros Godoy, Belén Cáceres, Elizabeth Toddone, Isabella Prediger, Daniela Orrego, Gilda Barreto, Sarai Vergara, Aimará Schneider, Brenda Wilams, Sara Arrúa, Noelia Wernli, Camila Pautasso y Melanie Migueles. DT: Claudio Soñéz. 

Por su parte, el Club Atlético San Rafael, se enfrentó a Camioneros que era uno de los líderes en el inicio de la fecha. Fue empate 2-2, los goles de las visitantes fueron de Abril Siebenlist y Luana Fischer.

El plantel de San Rafael estuvo integrado por: Melissa Fontana, Sheila Marrón, María Díaz, Yohana Espíndola, Agustina Gonzáles, Jael Cairo, Candela Hollmann, Jennifer Moreira, Jazmín Fuchs, Luana Fischer, Carolina Roth, Abril Mazzoni, Abigail Siebenlist y Milagros Wendler. DT: 

Otros resultados

Neuquen 6-0 Universitario
Esc. River 0-4 San Benito
Asoc. River 1-1 Don Bosco
San Benito (Pná) 4-1 Arenas FC
Oro Verde 1-2 Atl. Paraná

Posiciones

San Benito (Pná) 9
San Benito 9
Camioneros 7
Atl. Paraná 7
Neuquen 7
Academia Crack 6
San Rafael 5
Esc. River 3
Belgrano 3
Arenas FC 1
Don Bosco 1
Asoc. River 1
Oro Verde 0
Universitario 0

Próxima fecha (4°)

Academia Crack - Esc. River
San Rafael - San Benito (Pná)
Arenas FC - Asoc. River
Universitario - Atl. Paraná
Don Bosco - Belgrano
Camioneros - Oro Verde
San Benito - Neuquen

