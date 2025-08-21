Irma Ofelia Müller

Falleció el 21 de agosto, a la edad de 81 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala A-, y recibirán sepultura el 22 de agosto a las 10:00, en el Cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en la sala a las 9:00 hs.

Hogar de duelo: Vieytes 1418 - Crespo.

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.