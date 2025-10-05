Una fiesta de cumpleaños terminó con heridos por arma de fuego

La policía de Villaguay intervino en un hecho de sangre, que tuvo lugar al amanecer del sábado 4 de octubre. Sucedió en una finca ubicada en inmediaciones a calles Concepción del Uruguay y las vías del ferrocarril, lado sur, de esa localidad.

Se indicó a Estación Plus Crespo que se desarrollaba una fiesta de cumpleaños con numerosa concurrencia, cuando se produjeron disturbios que derivaron en dos personas lesionadas: una mayor y otra menor de edad.

Se trata de un joven de 18 años, quien presentaba una herida en la cabeza sin ingreso de proyectil; y un adolescente de 13 años, con una lesión de entrada y salida en la zona abdominal, sin compromiso de órganos vitales. Ambos fueron atendidos y clínicamente tuvieron diagnósticos de lesiones leves.

A partir de las primeras averiguaciones, se logró identificar a un posible sospechoso y localizar el vehículo en el que se movilizaba, siendo interceptado por los uniformados.

Hubo allanamientos poco después, pero no se hallaron armas de fuego, aunque sí se secuestraron otros elementos relacionados a la causa.