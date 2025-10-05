Una fiesta de cumpleaños terminó con heridos por arma de fuego

Violento robo a una mujer de 80 años en la zona rural de Villaguay
La víctima ingresó al Hospital Santa Rosa, con una fractura de cráneo. Dos hombres fueron detenidos.
Hubo dos ingresos a la guardia médica: un paciente presentó orificio de entrada y salida de proyectil en la zona abdominal; mientras que el otro sufrió una lesión en la cabeza, pero sin ingreso de bala.Policiales/Judiciales05 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
La policía de Villaguay intervino en un hecho de sangre, que tuvo lugar al amanecer del sábado 4 de octubre. Sucedió en una finca ubicada en inmediaciones a calles Concepción del Uruguay y las vías del ferrocarril, lado sur, de esa localidad.
Se indicó a Estación Plus Crespo que se desarrollaba una fiesta de cumpleaños con numerosa concurrencia, cuando se produjeron disturbios que derivaron en dos personas lesionadas: una mayor y otra menor de edad.
Se trata de un joven de 18 años, quien presentaba una herida en la cabeza sin ingreso de proyectil; y un adolescente de 13 años, con una lesión de entrada y salida en la zona abdominal, sin compromiso de órganos vitales. Ambos fueron atendidos y clínicamente tuvieron diagnósticos de lesiones leves.
A partir de las primeras averiguaciones, se logró identificar a un posible sospechoso y localizar el vehículo en el que se movilizaba, siendo interceptado por los uniformados.
Hubo allanamientos poco después, pero no se hallaron armas de fuego, aunque sí se secuestraron otros elementos relacionados a la causa.
La víctima ingresó al Hospital Santa Rosa, con una fractura de cráneo. Dos hombres fueron detenidos.
Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.
Se trata del conductor y un acompañante que iban en la Tracker, además de otro hombre en el Golf. Se usaron otros dos o tres autos más para los tres asesinatos.
El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, rechazó la apelación contra la decisión adoptada de rechazar el recurso de Amparo con el que se pretendió que se disponga la prohibición de las jineteadas y domas en ese municipio.
Un grupo de personas habría intentado prender fuego la casa donde vivía la detenida por el homicidio ocurrido en septiembre.
La joven de 22 años viajaba en la avioneta que aterrizó de emergencia, en Holt Ibicuy. Llevaban 359 kilos de cocaína. Tras la expulsión del país recuperará la libertad.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
El Presidente llegó a la capital santafesina para una visita fugaz con el candidato libertario local; hubo protestas en la zona del puerto. Sigue su agenda en Paraná.
El presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. Militantes acompañaron su paso y su discurso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos y varias provincias del país. Detalles.
Ráfagas de viento causaron voladura de techo, destrozos en cartelerías y caída de árboles y postes. Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, usó sus redes para reflejar inconvenientes y pedir ayuda pública.