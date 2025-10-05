Plus en Vivo

Una fiesta de cumpleaños terminó con heridos por arma de fuego

Hubo dos ingresos a la guardia médica: un paciente presentó orificio de entrada y salida de proyectil en la zona abdominal; mientras que el otro sufrió una lesión en la cabeza, pero sin ingreso de bala.

Policiales/Judiciales05 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
l_1540690233

La policía de Villaguay intervino en un hecho de sangre, que tuvo lugar al amanecer del sábado 4 de octubre. Sucedió en una finca ubicada en inmediaciones a calles Concepción del Uruguay y las vías del ferrocarril, lado sur, de esa localidad.

Se indicó a Estación Plus Crespo que se desarrollaba una fiesta de cumpleaños con numerosa concurrencia, cuando se produjeron disturbios que derivaron en dos personas lesionadas: una mayor y otra menor de edad.

Se trata de un joven de 18 años, quien presentaba una herida en la cabeza sin ingreso de proyectil; y un adolescente de 13 años, con una lesión de entrada y salida en la zona abdominal, sin compromiso de órganos vitales. Ambos fueron atendidos y clínicamente tuvieron diagnósticos de lesiones leves.

A partir de las primeras averiguaciones, se logró identificar a un posible sospechoso y localizar el vehículo en el que se movilizaba, siendo interceptado por los uniformados.

Hubo allanamientos poco después, pero no se hallaron armas de fuego, aunque sí se secuestraron otros elementos relacionados a la causa.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo