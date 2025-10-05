Plus en Vivo

Padre e hijo implicados en una sustracción de ternero en Nogoyá

Se recuperó el animal con vida, pudiendo también brigadistas y efectivos de Investigaciones, aportar elementos de prueba a la causa.

Policiales/Judiciales05 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
20251005_211932

La sustracción de un ternero derivó en fructíferas diligencias policiales, que permitirán a la justicia evaluar y sancionar las acciones de los sospechosos.

20251005_212025

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que la División Investigaciones e Inteligencia Criminal junto a la Brigada Nogoyá, analizaron registros fílmicos, pudiendo determinar la identidad de los supuestos autores del ilícito.

Las acusaciones recayeron sobre un padre y un hijo, ambos mayores de edad, radicados en esa ciudad.

20251005_212041

A fin de esclarecer la faltante, los policías solicitaron un allanamiento y registro domiciliario, sobre inmuebles de los hombres sindicados, medida que fue autorizada por el Juzgado interviniente y formalmente diligenciada. Así se secuestró una camioneta Volkswagen Amarok -coincidente con la unidad partícipe-, y un teléfono celular, pasible de pericias.

20251005_211903

Siguieron las averiguaciones en busca del ternero, determinándose un lugar donde efectivamente se localizó al animal con vida.

Pese a las inclemencias que dificultaban el acceso a campo adentro, dieron con el ternero, en un campo en el que reside el hijo con su madre. Se procedió al secuestro del vacuno.

20251005_211953

En cuanto a los ciudadanos involucrados, fueron debidamente identificados y quedaron supeditados a la causa.

Asimismo, por disposición judicial el animal fue entregado a su dueño.

