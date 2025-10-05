Padre e hijo implicados en una sustracción de ternero en Nogoyá

Violento robo a una mujer de 80 años en la zona rural de Villaguay
La víctima ingresó al Hospital Santa Rosa, con una fractura de cráneo. Dos hombres fueron detenidos.
La sustracción de un ternero derivó en fructíferas diligencias policiales, que permitirán a la justicia evaluar y sancionar las acciones de los sospechosos.
La sustracción de un ternero derivó en fructíferas diligencias policiales, que permitirán a la justicia evaluar y sancionar las acciones de los sospechosos.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que la División Investigaciones e Inteligencia Criminal junto a la Brigada Nogoyá, analizaron registros fílmicos, pudiendo determinar la identidad de los supuestos autores del ilícito.
Las acusaciones recayeron sobre un padre y un hijo, ambos mayores de edad, radicados en esa ciudad.
A fin de esclarecer la faltante, los policías solicitaron un allanamiento y registro domiciliario, sobre inmuebles de los hombres sindicados, medida que fue autorizada por el Juzgado interviniente y formalmente diligenciada. Así se secuestró una camioneta Volkswagen Amarok -coincidente con la unidad partícipe-, y un teléfono celular, pasible de pericias.
Siguieron las averiguaciones en busca del ternero, determinándose un lugar donde efectivamente se localizó al animal con vida.
Pese a las inclemencias que dificultaban el acceso a campo adentro, dieron con el ternero, en un campo en el que reside el hijo con su madre. Se procedió al secuestro del vacuno.
En cuanto a los ciudadanos involucrados, fueron debidamente identificados y quedaron supeditados a la causa.
Asimismo, por disposición judicial el animal fue entregado a su dueño.
Hubo dos ingresos a la guardia médica: un paciente presentó orificio de entrada y salida de proyectil en la zona abdominal; mientras que el otro sufrió una lesión en la cabeza, pero sin ingreso de bala.
Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.
Se trata del conductor y un acompañante que iban en la Tracker, además de otro hombre en el Golf. Se usaron otros dos o tres autos más para los tres asesinatos.
El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, rechazó la apelación contra la decisión adoptada de rechazar el recurso de Amparo con el que se pretendió que se disponga la prohibición de las jineteadas y domas en ese municipio.
Un grupo de personas habría intentado prender fuego la casa donde vivía la detenida por el homicidio ocurrido en septiembre.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
El presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. Militantes acompañaron su paso y su discurso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos y varias provincias del país. Detalles.
Ráfagas de viento causaron voladura de techo, destrozos en cartelerías y caída de árboles y postes. Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, usó sus redes para reflejar inconvenientes y pedir ayuda pública.
