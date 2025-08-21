Paraná Campaña: nuevo episodio en la Copa Gurises

Plus en Vivo

Durante el pasado sábado se disputó el tercer episodio correspondiente a las categorías formativas del Fútbol Chacarero.

Deportes21 de agosto de 2025
El sábado 16 de agosto se disputaron los partidos correspondientes a la tercera fecha de la Copa Gurises de Paraná Campaña. A continuación, los resultados registrados en las 5 zonas. 

Categoría Sub 11 - Resultados 

Zona 1
Cultural Celeste 1-0 Cultural Blanco
Unión Verde 0-2 Arsenal Verde
Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2
Seguí FBC 1-0 Cañadita
Sarmiento Blanco 4-0 Dep. Tabossi
Libre: Unión Blanco

Zona 3
Arsenal Blanco 2-2 Viale FBC
Atl. María Grande 8-0 Unión de Viale
Libre: Litoral

Zona 4
Juv. Sarmiento 0-0 Atl. Hasenkamp
Independiente FBC 5-0 Dep. Tuyango
Libre: Atl. Hernandarias

Zona 5
Dep. Bovril 1-1 Juv. Unida
Sauce de Luna 1-1 Unión Agrarios
Libre: Unión FC

Posiciones

Zona 1
Cultural Celeste 9
Sarmiento Rojo 6
Arsenal Verde 3
Cultural Blanco 0
Unión Verde 0

Zona 2
Unión Blanco 6
Sarmiento Blanco 6
Seguí FBC 6
Cañadita 0
Dep. Tabossi 0

Zona 3
Arsenal Blanco 7
Viale FBC 4
Litoral 3
Atl. María Grande 3
Unión de Viale 0

Zona 4
Juv. Sarmiento 7
Atl. Hernandarias 6
Independiente FBC 3
Atl. Hasenkamp 1
Dep. Tuyango 0

Zona 5
Unión Agrarios 4
Juv. Unida 4
Dep. Bovril 4
Unión FC 3
Sauce de Luna 1

Categoría Sub 13 - Resultados

Zona 1
Cultural Celeste 0-3 Cultural Blanco
Unión Verde 0-4 Arsenal Verde
Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2
Seguí FBC 1-2 Cañadita
Sarmiento Blanco 3-1 Dep. Tabossi
Libre: Unión Blanco

Zona 3
Arsenal Blanco 1-0 Viale FBC
Atl. María Grande 4-0 Unión de Viale
Libre: Litoral

Zona 4
Juv. Sarmiento 0-2 Atl. Hasenkamp
Independiente FBC 1-2 Dep. Tuyango
Libre: Atl. Hernandarias

Zona 5
Dep. Bovril 1-1 Juv. Unida
Sauce de Luna 1-1 Unión Agrarios
Libre: Unión FC

Posiciones

Zona 1
Cultural Blanco 6
Arsenal Verde 4
Cultural Celeste 4
Sarmiento Rojo 3
Unión Verde 0

Zona 2
Sarmiento Blanco 6
Unión Blanco 6
Cañadita 3
Dep. Tabossi 3
Seguí FBC 0

Zona 3
Litoral 6
Atl. María Grande 6
Arsenal Blanco 6
Viale FBC 0
Unión de Viale 0

Zona 4
Atl. Hasenkamp 6
Dep. Tuyango 4
Independiente FBC 3
Atl. Hernandarias 3
Juv. Sarmiento 1

Zona 5
Unión Agrarios 5
Dep. Bovril 5
Juv. Unida 4
Sauce de Luna 1
Unión FC 0

Categoría Sub 15 - Resultados

Zona 1
Cultural Celeste 1-4 Cultural Blanco
Unión Verde 6-1 Arsenal Verde
Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2
Seguí FBC 0-1 Cañadita
Sarmiento Blanco 0-0 Dep. Tabossi
Libre: Unión Blanco

Zona 3
Arsenal Blanco 0-0 Viale FBC
Atl. María Grande 9-0 Unión de Viale
Libre: Litoral

Zona 4
Juv. Sarmiento 2-5 Atl. Hasenkamp
Independiente FBC 1-0 Dep. Tuyango
Libre: Atl. Hernandarias

Zona 5
Dep. Bovril 5-2 Juv. Unida
Sauce de Luna 0-0 Unión Agrarios
Libre: Unión FC

Posiciones

Zona 1
Unión Verde 6
Cultural Blanco 6
Cultural Celeste 3
Sarmiento Rojo 1
Arsenal Verde 1

Zona 2
Unión Blanco 6
Sarmiento Blanco 4
Dep. Tabossi 4
Cañadita 3
Seguí FBC 0

Zona 3
Arsenal Blanco 7
Litoral 6
Atl. María Grande 3
Viale FBC 1
Unión de Viale 0

Zona 4
Dep. Tuyango 6
Atl. Hasenkamp 4
Independiente FBC 4
Atl. Hernandarias 1
Juv. Sarmiento 1

Zona 5
Dep. Bovril 7
Unión FC 6
Unión Agrarios 2
Sauce de Luna 1
Juv. Unida 0

