Paraná Campaña: nuevo episodio en la Copa Gurises

Fútbol Femenino: actualidad en la rama femenina de la Liga Paranaense Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 20 de agosto de 2025 Durante el pasado fin de semana se disputó el tercer episodio en el Torneo Clausura organizado por el ente capitalino provincial. Hubo triunfo de la Academia Crack y empate para San Rafael.

El crespense Emiliano Stang, después de un nuevo podio, mantiene la ilusión de pelear el título del TC2000 Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo Deportes 20 de agosto de 2025 El piloto crespense Emiliano Stang volvió a destacarse en el TC2000 el pasado fin de semana en General Roca, Río Negro, donde logró remontar posiciones y terminar segundo en la final, sumando puntos importantes para el campeonato.

Paraná Campaña: Sarmiento ganó y se subió a lo más alto Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 19 de agosto de 2025 Se disputó el tercer episodio del Fútbol Chacarero en la rama femenina. El Rojo es líder junto a Unión y se viene el clásico en la próxima fecha.

El voleibol crespense protagonista Estación Plus Crespo Deportes 19 de agosto de 2025 Sigue la agenda deportiva de las distintas categorías de la Escuela Municipal de Crespo, en diferentes certámenes de voleibol.