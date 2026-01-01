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Tragedia en Aldea María Luisa: un hombre falleció tras descompensarse durante la Traktor Caravana

El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.
Policiales/Judiciales01 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
tractor maria luisa

Un trágico episodio se registró en los primeros minutos de este jueves 1º de enero, en el marco de la tradicional Traktor Caravana que se desarrollaba en Aldea María Luisa. Un hombre que conducía uno de los tractores participantes, y que encabezaba el recorrido, se descompensó repentinamente al volante.

Según se informó a Estación Plus Crespo, el hecho ocurrió pasada la medianoche y a pocos minutos de iniciada la caravana. Tras la descompensación, el tractor que conducía el hombre cayó hacia un costado de la calle por la que circulaba. El conductor fue asistido con prontitud en el lugar y posteriormente trasladado a un centro asistencial, aunque lamentablemente llegó sin vida.

De acuerdo a la información oficial, el deceso se produjo a causa de un paro cardiorrespiratorio fulminante. La víctima fue identificada como Ricardo Juan Dieser, de 44 años de edad.

Como consecuencia del trágico suceso, la caravana y el festejo posterior, que tradicionalmente se realiza en la noche del 31 de diciembre, fueron suspendidos. Una multitud aguardaba el ingreso de la caravana al predio “La Posta”, donde estaban previstos los festejos que finalmente no se llevaron a cabo.

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