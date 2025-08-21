Básquetbol: primer triunfo para Unión

Paraná Campaña: nuevo episodio en la Copa Gurises
Durante el pasado sábado se disputó el tercer episodio correspondiente a las categorías formativas del Fútbol Chacarero.
Por la segunda fecha de la Asociación Paranaense, el Verde venció a Talleres 89-73, luego de la caída en el debut.
En la noche de este miércoles 20 de agosto, el plantel mayor de básquet de Unión de Crespo visitó a Talleres en el marco de la segunda fecha de la Asociación Paranaense de la disciplina. El triunfo quedó en manos del equipo conducido por Marco Percara por 89-73.
Unión dominó el partido desde el principio, con una gran producción personal de Juan Pablo Folmer. El primer cuarto fue favorable al visitante 21-16. En el segundo segmento se vio lo mejor de Unión, que aumentó la diferencia en 12 puntos, al ganar ese período 27-15. Al irse al descanso largo, Unión ganaba 48-31.
Al regreso del descanso, Talleres aumentó su goleo, pero Unión mantuvo su nivel estirando dos puntos más la diferencia (72-53). En el último cuarto, Unión tuvo su menor producción goleadora y Talleres se llevó el cuarto segmento, pero lejos estuvo de lograr la remontada. El resultado final quedó en manos del Verde por 89-73.
Talleres: Fausto Bria, Juan Alzamendi (3), Fausto Montenegro (3), Matías Stival (14), Santiago Aguirre (4), Pietro Oprandi (1), Tobías Vigil (4), Aitor Echandi (12), Luciano Harik (11), Tobías Motura (14), Enrique Sid (4) y Juan Dreiszigacker (3). DT: Nadia Carrero
Unión: Santiago Gelroth (5), Martín Porrchneg (2), Francisco Folmer (8), Martiniano Morales, Juan Saluzzio, Tomás Herbel (17), Rodrigo Gieco (4), Juan Pablo Folmer (20), Elías Jaime (2), Juan Manuel Copetti (12), Alan Cardozo (9) y Manuel Robles (10). DT: Marco Percara.
Sionista 75-62 San Martín
Echagüe 69-75 Olimpia
Quique 72-51 Patronato
Estudiantes 91-68
Recreativo - Ciclista (Postergado)
Libre: Rowing
Estudiantes 4
Olimpia 4
Unión 3
Sionista 3
Paracao 3
Recreativo 2
Quique 2
Rowing 2
Ciclista 2
Echagüe 2
Talleres 2
San Martín 2
Patronato 2
Unión - Echagüe
Talleres - Recreativo
Patronato - Rowing
Estudiantes - Quique
Sionista - Ciclista
Olimpia - Paracao
Libre: San Martín
Durante el pasado fin de semana se disputó el tercer episodio en el Torneo Clausura organizado por el ente capitalino provincial. Hubo triunfo de la Academia Crack y empate para San Rafael.
El piloto crespense Emiliano Stang volvió a destacarse en el TC2000 el pasado fin de semana en General Roca, Río Negro, donde logró remontar posiciones y terminar segundo en la final, sumando puntos importantes para el campeonato.
Se disputó el tercer episodio del Fútbol Chacarero en la rama femenina. El Rojo es líder junto a Unión y se viene el clásico en la próxima fecha.
Sigue la agenda deportiva de las distintas categorías de la Escuela Municipal de Crespo, en diferentes certámenes de voleibol.
Tras la derrota de Sarmiento frente a Arsenal de Viale, Jorge Aguilar analizó el partido y aseguró que el equipo no bajará los brazos. El jugador destacó el buen desempeño en el primer tiempo, valoró la paridad del torneo y remarcó que el objetivo sigue siendo la clasificación.
El acompañante no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió despedido del vehículo. Aun así, la Justicia lo favoreció con un resarcimiento de más de 15 millones de pesos
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
Se trata de Alejo Leonel Warles, un joven conocido con el alias de “Shishi”, fundador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1.
La iniciativa busca ahorrar energía y mejorar la calidad de vida