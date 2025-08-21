Plus en Vivo

Básquetbol: primer triunfo para Unión

Por la segunda fecha de la Asociación Paranaense, el Verde venció a Talleres 89-73, luego de la caída en el debut.

Deportes21 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
En la noche de este miércoles 20 de agosto, el plantel mayor de básquet de Unión de Crespo visitó a Talleres en el marco de la segunda fecha de la Asociación Paranaense de la disciplina. El triunfo quedó en manos del equipo conducido por Marco Percara por 89-73. 

Unión dominó el partido desde el principio, con una gran producción personal de Juan Pablo Folmer. El primer cuarto fue favorable al visitante 21-16. En el segundo segmento se vio lo mejor de Unión, que aumentó la diferencia en 12 puntos, al ganar ese período 27-15. Al irse al descanso largo, Unión ganaba 48-31. 

Al regreso del descanso, Talleres aumentó su goleo, pero Unión mantuvo su nivel estirando dos puntos más la diferencia (72-53). En el último cuarto, Unión tuvo su menor producción goleadora y Talleres se llevó el cuarto segmento, pero lejos estuvo de lograr la remontada. El resultado final quedó en manos del Verde por 89-73. 

Formaciones

Talleres: Fausto Bria, Juan Alzamendi (3), Fausto Montenegro (3), Matías Stival (14), Santiago Aguirre (4), Pietro Oprandi (1), Tobías Vigil (4), Aitor Echandi (12), Luciano Harik (11), Tobías Motura (14), Enrique Sid (4) y Juan Dreiszigacker (3). DT: Nadia Carrero

Unión: Santiago Gelroth (5), Martín Porrchneg (2), Francisco Folmer (8), Martiniano Morales, Juan Saluzzio, Tomás Herbel (17), Rodrigo Gieco (4), Juan Pablo Folmer (20), Elías Jaime (2), Juan Manuel Copetti (12), Alan Cardozo (9) y Manuel Robles (10). DT: Marco Percara. 

Otros resultados

Sionista 75-62 San Martín
Echagüe 69-75 Olimpia
Quique 72-51 Patronato
Estudiantes 91-68
Recreativo - Ciclista (Postergado) 
Libre: Rowing

Posiciones

Estudiantes 4
Olimpia 4
Unión 3
Sionista 3
Paracao 3
Recreativo 2
Quique 2
Rowing 2
Ciclista 2
Echagüe 2
Talleres 2
San Martín 2
Patronato 2

Próxima fecha

Unión - Echagüe
Talleres - Recreativo
Patronato - Rowing
Estudiantes - Quique
Sionista - Ciclista
Olimpia - Paracao

Libre: San Martín

