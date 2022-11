Murió Gal Costa, una de las voces más emblemáticas de la música brasileña

La música de Brasil está de luto tras confirmarse la muerte de Gal Costa, una de las voces más representativas de la música carioca. La noticia fue confirmada a la red O Globo por su representante y todavía se desconocen las causas de su fallecimiento.

La artista tenía 77 años y acarreaba algunos problemas de salud, a tal punto que meses atrás tuvo que suspender conciertos y se sometió cirugía para retirar un nódulo en la fosa nasal derecha.

Nacida el 26 de septiembre de 1945 como Maria da Graça Costa Penna Burgos, hizo su debut profesional el 22 de agosto de 1964 en la inauguración del Teatro Vila Velha en Salvador de Bahía, su ciudad natal, junto a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia y Tom Zé, entre otros, con los que ese mismo año participó en "la Bossa Nova Velha, Velha Bossa Nova".

Junto a Caetano en 1967 lanzó su primer álbum de estudio, Domingo, que tuvo como principal hit Coração vagabundo. Mientras que dos años más tarde se lanzó como solista con un disco homónimo conformado por canciones populares como Não Identificado y Que Pena; y Gal, también publicado en 1969, con Meu nome é Gal y Cinema Olympia.

Con su voz dulce y aguda se convirtió en un ícono de la música romántica de su tierra, pero también demostró tener versatilidad para interpretar desde samba hasta baião, además de integrar el movimiento tropicalista. En cinco décadas de trayectoria, en la que se tuvo que enfrentar a la dictadura militar brasileña, Gal se destacan canciones como Baby, Vapor Barato y Meu Nome é Gal, que forman parte del cancionero popular de Brasil y de América Latina.

"Me gusta vivir, trabajar, tengo ganas. Esa es mi manera. No creo que tenga la edad que tengo. Mi edad espiritual es diferente", declaró tiempo atrás en una entrevista en la que reveló que le temía a la muerte, no por ella, sino por su hijo Gabriel, a quien adoptó en 2007 y actualmente tiene 22 años.

Horas antes de su muerte, la artista compartió a través de su cuenta de Twitter un video de una presentación junto a Caetano que data de 1986. "Mi amor, usted me da suerte", escribió. Y su colega e íntimo amigo le respondió con un emoji de corazón.

Por su parte, Gilberto Gil fue uno de los primeros en reaccionar públicamente al fallecimiento de Costa. "Muy triste e impactado por la muerte de mi hermano Gaúcha", manifestó en las redes. "La muerte de Gal Costa es un shock para todos nosotros. Brasil pierde hoy a uno de los más grandes cantantes de nuestra historia", fue el mensaje que dejó la expresidenta Dilma Rouselff en Twitter.

En tanto Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil escribió: "Gal Costa fue una de las más grandes cantantes del mundo, una de nuestras principales artistas para llevar el nombre y los sonidos de Brasil a todo el planeta. Su talento, técnica y audacia enriquecieron y renovaron nuestra cultura, formaron y marcaron la vida de millones de brasileños".









Noticias Argentinas