Se complica la renovación de Rossi para Boca: no hay acuerdo y Flamengo está al acecho

La renovación del contrato del arquero de Boca, Agustín Rossi, se vuelve más compleja día tras día debido a que no se llega a un acuerdo entre las partes, mientras que Flamengo de Brasil se interesó por él e hizo una oferta que será difícil de igualar para el "Xeneize".

Rossi tiene vínculo con Boca hasta junio de 2023, pero hace meses que desde la institución buscan extenderlo para evitar que uno de los puntos más altos del plantel que comanda Hugo Ibarra tenga la posibilidad de irse en libertad de acción.

Si bien el arquero siempre dijo que pretende quedarse y la dirigencia afirmó que su deseo es que continúe en el arco de Boca, lo cierto es que los números están lejos y la aparición de Flamengo complica más el panorama para el conjunto argentino.

El actual campeón de la Copa Libertadores le ofrece un contrato millonario por cinco temporadas que escapa a la economía del conjunto de La Ribera, que solo recibiría una indemnización por la interrupción del vínculo.

“Tuvimos un buen encuentro y a la tarde me voy a reunir con Rossi para evaluar la oferta. Quiero que Agustín y su familia analicen todo y puedan tomar una decisión”, expresó el representante del futbolista, Miguel González, en declaraciones TN.

Boca incorporó en el último mercado de pases a Sergio "Chiquito" Romero y extendió el contrato de Javier García, pero el nivel de Rossi y el apoyo que tuvo por parte de los hinchas en el semestre, en medio de las negociaciones, transformó su continuidad en una prioridad.

No obstante, el vicepresidente Juan Román Riquelme dejó en claro que la propuesta del "Xeneize" tiene un límite: "Nosotros de plata no vamos a hablar. El esfuerzo que hace Boca es increíble. También entendemos que Agustín tenga otras pretensiones o sueñe jugar en otro lugar. Vamos a sentarnos con su representante, ver qué tienen ganas de hacer y ver de encontrar una solución", señaló el ex enganche semanas atrás.

En esa línea, añadió: "El jugador dijo que quiere quedarse en nuestro club y Boca quiere que el jugador se quede. Ahora nos tenemos que sentar entre todos y ver si le encontramos la vuelta para estar todos contentos".