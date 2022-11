Asumió la nueva Jueza de Paz con competencia en Familia de Crespo

La Dra. Vanesa Visconti es la nueva Jueza de Paz con competencia en Familia de Crespo, habiendo sido recientemente designada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, mediante Acuerdo General y a propuesta de la Sala Civil del STJ, se confirmó a FM Estación Plus Crespo. En la mañana del jueves último, tomó posesión en el cargo y relevó en sus funciones a la Dra. Silvia Rochas, quien gestionó su retiro de la actividad.

Visconti es abogada hace más de una década, con un amplio currículum técnico-profesional y de experiencia, que avalan su designación a cargo de los Estrados de esta ciudad. Habiendo comenzado su primera semana hábil completa, en la conducción del servicio de justicia para esta jurisdicción -que incluye Crespo y Aldeas vecinas-, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo manifestó: "Mi designación surge cuando la Dra. Rochas, quien ha estado durante más de 20 años siendo la Jueza a cargo de este Juzgado, recibió el beneficio de la jubilación. Por eso ella ha cesado en su función y desde ese momento, el Superior Tribunal de Justicia ha buscado entre el personal disponible, una persona que pudiera asumir este desafío. En mi caso, en el 2018 ingresé por concurso como Secretaria titular del Juzgado de Paz de Viale, y si bien en esa instancia una presenta como profesional toda la documentación que hace a su Curriculum, para estas circunstancias se pone a disposición una actualización del mismo, complementándose con los cursos, capacitaciones y especializaciones realizadas hasta la fecha".

La población entrerriana en toda su extensión, tiene una referencia profesional de Vanesa Visconti, por haber sido durante 2 años la Directora General del Registro de Estado y Capacidad de las Personas de Entre Ríos. La misma asumió en el 2016 y dejó el cargo el 30 de septiembre de 2018. En una clara muestra de ímpetu a la hora de encarar nuevas responsabilidades y con mucho compromiso, el 1 de octubre -un días después-, asumió funciones en el Poder Judicial, más precisamente en la ciudad de Viale.

Visconti se ha desenvuelto con éxito en la actividad privada, al tiempo que eficazmente afrontó su participación en espacios públicos y organizaciones; vinculando las necesidades de la comunidad con las posibilidades de respuesta de los estamentos, lo cual nutrió desde su aporte profesional. A modo de breve reseña, la nueva Jueza detalló: "He ejercido la abogacía de manera libre y particular, incursionando en los diferentes fueros. Me he desempeñado en el Ejecutivo Municipal de la ciudad de Paraná; como consultora externa en Programas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); fui asesora en la Legislatura provincial; desarrollé asesoría legal en la UADER (Universidad Autónoma de Entre Ríos) para la Facultad de Ciencias de la Gestión; participé del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) del municipio de Paraná; estuve en la Subsecretaría de Educación del municipio de Paraná; y me desempeñé en la Dirección de Enseñanza Superior del Consejo General de Educación", sostuvo la magistrada.

El Superior Tribunal de Justicia valoró en Visconti, un perfil muy acorde a la realidad y las necesidades de esta comunidad en materia de Justicia, habida cuenta que posee especialización en Derecho de Familia, en Derecho Constitucional y Derechos Humanos; diplomada en Derechos Humanos y en el abordaje para hombres violentos, diplomada en el acompañamiento de víctimas de Violencia de Género; y una serie de capacitaciones en consonancia. Sin perjuicio de ello, las cuestiones de Derecho Ambiental y Urbanístico también se encuentran fuertemente plasmadas en la formación de la flamante Jueza de Paz con competencia en Familia de Crespo.

La nueva autoridad local aprovechó la ocasión para hacer saber que "el Juzgado continuará siendo de puertas abiertas, con un nutrido equipo de trabajo" y en tal sentido, señaló: "Seguiremos por la senda del gran trabajo que ha realizado la Dra. Rochas y debo destacar que el equipo humano es maravilloso. Me encontré con un grupo sólido, conformado, con muchas ganas de acompañarme, lo cual valoro y agradezco. Me dió mucha alegría y energía el recibimiento que he tenido. Por una cuestión de funciones en paridad, ya tenía contacto con Juan Miguel Aranguren -secretario del Juzgado de Paz-, y en estos días de conversaciones más focalizadas sobre Crespo, conocí que lleva casi 30 años en esta tarea, de manera que es un gran respaldo tener personas con trayectoria en este camino".

La ciudadanía crespense y de la zona jurisdiccional, se caracteriza por confiar, respetar y recurrir al primer eslabón que presenta el acceso a la Justicia, por lo que la actividad en la dependencia del Poder Judicial en Crespo es sumamente dinámica. Al respecto, la Jueza Visconti precisó: "Cada lugar tiene su particularidad. Me encuentro con muchísimas actuaciones en marcha y si bien tenía referencias, porque obviamente que manejamos estadísticas, las mismas son números fríos. Estando ya presente en el lugar, tomo contacto con expedientes, que no son un cúmulo de papeles, sino que refieren a situaciones que atraviesan las personas. Y detrás de cada persona involucrada, hay una historia de vida. Desde esa perspectiva asumo mi responsabilidad y pongo a disposición todos mis esfuerzos para estar a la altura de la tarea encomendada por el Superior Tribunal".

La flamante magistrada inicia una etapa especial, en un contexto psico-social muy particular del país, la provincia y la ciudad, a la que los ciudadanos no son ajenos y precisamente quienes adviertan sus derechos vulnerados, llegarán en busca de una solución, corrección o reparación. En el marco de esa mirada, la Jueza Vanesa Visconti señaló: "Estamos viviendo tiempos que no son los más pacíficos. Creo que todas las personas somos responsables de aportar algo para la construcción de la paz colectiva. A mí me gusta mucho hablar con la gente, dentro de mis posibilidades de tiempo, porque dialogar permite encontrar caminos de acuerdos, de consensos, de construcción de nuevos escenarios. Es importante poder escuchar y conocer la historia que hay detrás de quienes acuden a nosotros. El recorte no siempre es lo mejor para poder adoptar una decisión, sino que con cuanta más información una dispone, siento que es más fácil tomar decisiones que realmente sean una intervención positiva y productiva en el hecho que se haya puesto en manos del sistema judicial. No estamos en tiempos pacíficos, pero considero que primero como persona y como ciudadana después, puedo aportar mi granito de arena para acercarnos al estado de paz que todos anhelamos", concluyó.