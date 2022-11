Uruguay y Corea del Sur igualaron sin emociones en el debut mundialista

Uruguay y Corea del Sur no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0 en un aceptable encuentro que disputaron hoy, en el Education City Stadium, en el marco de la primera jornada del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Corea del Sur sorprendió en el inicio al tomar el papel protagónico y lastimó con balones largos para superar la primera línea de presión de su rival y amenazar así la portería de Sergio Rochet que no tuvo demasiado trabajo ante las malas decisiones de los atacantes.

Por su parte, Uruguay estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de volea aislada de Federico Valverde y recién logró aplomarse al ritmo de juego cuando aproximaba la media hora de disputa.

El primer tiempo bajó el telón con el conjunto surcoreano falto de lucidez y con la "Celeste" estrellando un cabezazo de Diego Godín en el palo, para maquillar una actuación que estuvo lejos de ser destacada.

Ya en el complemento, Corea del Sur mantuvo el protagonismo en el juego pero sus intensiones quedaron estériles ante la gran labor defensiva en Uruguay, que no pasó sobresaltos pero fueron asediados por los dirigidos de Paulo Bento.

Por su parte, Diego Alonso realizó variantes en su equipo para darle frescura a la faceta ofensiva y si bien logró ganar metros dentro del campo de juego, nunca logró ser punzante y apenas asomó con dos remates aislados de Darwin Núñez que fueron desviados.

En el final del partido, Uruguay se lanzó en el ataque para lograr un triunfo agónico, pero el nerviosismo para definir y un remate de Valverde, en el palo, dejaron el resultado sin emociones.



La siguiente es la síntesis del encuentro:



Mundial Qatar 2022.

Fecha 1 - Grupo H.

Uruguay (0) - (0) Corea del Sur.

Estadio: Education City Stadium.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).



Uruguay: Sergio Rochet; Martín Cáceres, Diego Godí­n, José María Giménez, Mathí­as Olivera; Federico Valverde, Matí­as Vecino, Rodrigo Bentancur, Facundo Pellistri; Luis Suárez y Darwin Núñez. DT: Diego Alonso.

Corea del Sur: Kim Seunggyu; Kim Moonhwan, Kim Minjae, Kim Younggwon, Kim Jinsu; Hwang Inbeom, Jung Wooyoung, Na Sangho, Lee Jaesung; Son Heungmin y Hwang Uijo. DT: Paulo Bento.



Cambios en el segundo tiempo: 19m Edinson Cavani por Suárez (U); 29m Cho Gue-Sung por Ui-Jo (C), Lee Kang-In por Sang-Ho (C), Son Jun-Ho por Jae-Sung (C); 33m Nicolás De La Cruz por Vecino (U), Matías Viña por Olivera (U); 42m Guillermo Varela por Pellistri (U).