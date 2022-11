Empresario afincado en Paraná Campaña fue condenado por simular pagos a la AFIP con certificados falsos

El empresario de la construcción Héctor Ricardo Salé, con asiento en María Grande, pensó que la maniobra iba a pasar de largo, pero la falsedad quedó al descubierto: en el sistema de compensaciones pretendió cancelar una deuda con la AFIP presentando certificados falsos, pertenecientes a otra firma.

En 2015, el área penal de la delegación local del organismo tributario nacional lo denunció. Luego del largo periplo de la causa en la Justicia Federal, finalmente llegó a juicio. Tras un acuerdo entre las partes, el tribunal lo condenó a dos años y seis meses de prisión condicional.

Salé, más conocido como "Turco", de 63 años, es un bonaerense radicado en María Grande, titular de la firma TH Construcciones y dueño del complejo Interlagos de la localidad de Paraná Campaña.

El 17 de junio de 2015, los abogados María Florencia Sieber y Marco Gastaldi, de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Paraná de la AFIP-DGI, lo denunciaron en la Fiscalía Federal de Paraná al advertir que TH Construcciones SA, mediante la utilización de certificados de retención falsos, simuló el pago de la deuda que mantenía con el fisco por la suma de 552.289,84 pesos. Salé figuraba como el presidente del directorio de la empresa que declaraba como actividad principal la de “Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales”.

Agregaron que de la fiscalización efectuada se detectó que la firma en la declaración jurada de IVA período fiscal 11/2008 Original, declaró en el rubro “Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta” un saldo de 0,00 pesos, consignó diario Uno.

Posteriormente, habían advertido que el representante de la firma en cuestión había presentado la Declaración Jurada Rectificativa N° 1, en fecha 26/04/2011, en la cual incorporó certificados de retenciones de diversos proveedores, que detallaron especificando fecha y monto de la retención, todos de la firma José Cartellone Construcciones Civiles SA. Es decir, certificados apócrifos.

Se ordenaron las pericias y se abrió una causa que comprometió al empresario, quien terminó indagado y procesado por el delito de simulación dolosa de pago. En 2019 presentó un recurso de apelación para revocar el procesamiento, que fue rechazado por los camaristas. Finalmente, Salé llegó a juicio al Tribunal Oral Federal de Paraná.

El fiscal general José Ignacio Candioti y los representantes de la AFIP Diana Marina Núñez y Gastaldi llegaron a un acuerdo con Salé, quien fue defendido por el abogado Julián Pedrotti. El acusado prefirió evitar el juicio, confesar la maniobra delictiva para evadir el pago de sus responsabilidades al fisco federal y consentir una pena que cumplirá en libertad.

“Los funcionarios de la AFIP detectaron que Salé presentó la declaración jurada de IVA Período fiscal 11/2008, incorporando los aludidos certificados de retenciones, que no le correspondían, generando un saldo de libre disponibilidad ficticio, con la clara finalidad de defraudar al fisco nacional, pues esos certificados habían sido utilizados por otra empresa válidamente. Precisamente no podía cancelar las obligaciones tributarias de la SA, que tenía en concepto de multas, anticipos de impuesto a las Ganancias, IVA e impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, pues no utilizó un medio de pago real, pretendió con esta estratagema compensar la deuda impositiva, reclamada”, detalló la jueza del TOF Lilia Carnero, en la sentencia dictada el viernes.

Asimismo, agregó que, tal como el mismo Salé lo hizo saber en la audiencia, otros sujetos colaboraron, participaron alentando el pago fraudulento. Señaló a S.D.A y a J.S.C. como quienes le acercaron o comerciaron los certificados utilizados fraudulentamente.

Cabe recordar que Salé se había visto involucrado en un episodio policial hace unos seis años, ocurrido en el Complejo Turístico Interlagos del que es dueño, ubicado sobre la Ruta 10. Según la denuncia y el acta policial, fue un altercado que se produjo en el comedor del establecimiento, tras una discusión entre Salé y el encargado de la concesión del área gastronómica. Según testigos, el empresario habría arremetido contra el otro hombre, provocándole heridas al golpearlo con un arma, con la que luego efectuó disparos, sin alcanzar a balear a la víctima. Por este hecho había sido imputado y le impusieron restricciones.