Volvieron a registrarse récords de consumo de agua en Crespo: 16,5 millones de litros por día

El uso responsable del agua potable y las recomendaciones para evitar el derroche, son temas que reaparecen cada verano, cuando el sistema hídrico está funcionando exigido, comprometido. En esta temporada, la situación se adelantó a los últimos días de noviembre, ya que la presente seguidilla de jornadas agobiantes llevó al municipio a "poner a trabajar a pleno las bombas".

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el secretario de Servicios Públicos, Juan Diego Elsesser, confirmó: "Esta ciudad se caracteriza por tener un alto consumo de agua, pero a partir del viernes último -coincidente con el inicio de las altas temperaturas-, durante el fin de semana y en estos días, estamos registrando un incremento de dos millones y medio de litros más, en forma diaria". Explayándose en ese parámetro, agregó: "El consumo diario de Crespo es de 14 millones de litros y ahora estamos superando los 16,5 millones. Estamos en casi el doble de la media normal. Los organismos mundiales y especializados sostienen que diariamente la utilidad debe ser de 100 litros por habitante, y cada vecino de Crespo está consumiendo un promedio de 194 litros en 24 horas. Es muy elevado y se equipara a los valores estadísticos que tuvimos como récord en enero de este mismo 2022".

"Tenemos los 15 pozos trabajando al 100%. En invierno se les programan tareas a las bombas, es decir que se apagan de noche o a la siesta, y desde el viernes, están funcionando las 24 horas. Se adoptó esa medida para que en los sectores donde pudiera haber baja presión, a la noche tengan la presión suficiente como para que se llene el tanque domiciliario. El riesgo de que las bombas trabajen a pleno sin descanso, es que aumentan las chances de que se produzca una rotura, por la misma exigencia. Si tenemos un inconveniente con una bomba -más allá de que tenemos una bomba de reemplazo-, lleva 10 a 12 horas el recambio y cuando la gente pasa medio día sin agua, ahí dimensiona lo que significa abrir la canilla y que salga normalmente", comentó Elsesser.

El funcionario apuntó a la solidaridad entre ciudadanos y reflexionó: "Desde el municipio tratamos de concientizar de que debemos racionalizar el consumo en hábitos como el lavado de veredas o de autos, porque esta es una comunidad muy pulcra y por higiene mantiene una rutina de limpieza, pero si los lavamos todos los días, genera un gasto elevado. Lo propio ocurre con las piletas, sean de fibra de vidrio o de lona, vienen productos para mantener el agua sin necesidad de vaciarla con tanta frecuencia. Tenemos que tomar consciencia, porque la tenemos y a muchos les falta el agua. Nos parece natural abrir una canilla y que salga agua, pero eso no implica que la derrochemos. No es un problema de uno en particular, sino de toda una ciudad, por eso se requiere de actitudes solidarias".

Por estos días, se puso énfasis en requerir el cumplimiento del Decreto que establece días y horarios para el lavado de veredas, siendo lunes, miércoles, viernes y sábados, de 7:00 a 8:30 y de 13:00 a 14:30. "Se están haciendo recorridas de conscientización con Guardia Urbana Municipal. No es la idea salir a multar vecinos, por eso en esta instancia, nos acercamos hasta quienes están incumpliendo a informarles y solicitarles el cambio de hábito", sostuvo Elsesser.

Las construcciones no cesan en Crespo, pero aún la ampliación de la densidad de planta urbana, no se corresponde en proyección con el récord: "Incide el crecimiento de la cantidad de edificaciones, pero no en la diferencia que marcan las estadísticas. De acuerdo a las viviendas que autoriza el municipio en la ciudad, el consumo debería aumentar alrededor de un millón de litros de agua por día, pero aumentamos 2,5 millones de litros; entonces no es por más viviendas que ha crecido el consumo", afirmó el secretario de Servicios Públicos.

Asimismo, desmenuzando la información obtenida a través de los permanentes relevamientos que realiza la Municipalidad, se desprenden otras conclusiones, entre las que el funcionario indicó: "El consumo de las fábricas o frigoríficos es el mismo, no incide en el pico referenciado. El sector industrial tiene estandarizada su rutina de trabajo y de hecho, los valores del pozo del Parque Industrial demuestran que en general consumen lo mismo durante el transcurso del año. Se dispara en la ciudad", aseveró.