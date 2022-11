“Dame la moto o te mato”, joven relató el violento robo que vivió en Paraná

Una joven sufrió el robo de su moto a mano armada y relató el difícil momento que vivió. “Me da mucha impotencia porque es como que se la regalé, como que si a mí no me costó nada”, lamentó.

Gisela vive en San Benito y cuando regresaba a su casa, cerca de las 21 de este martes, luego de trabajar en el centro de Paraná sufrió el robo, a mano armada, de su motocicleta Motomel Serie 2, de 150 cc, patente A004VUM, en la zona del Parque Industrial.

En diálogo con Elonce, la joven relató el terrible momento que vivió ya que los delincuentes amenazaron todo el tiempo con matarla.

“Volvía de trabajar y por cuestiones de obra, agarro por calle Miguel David, atrás de la planta de Enersa, por una cortada que nos hicieron para que ingresemos a San Benito. Pasando por esa calle, de repente escucho una moto y una persona me apunta y me dice dame la moto, dame la moto o te mato, te mato, te mato”.

Al verse en esa situación, Gisela le entregó su rodado al delincuente que le seguía apuntando con el arma. “Cuando pone primera para salir se le apaga la moto y le digo te ayudo a arrancarla, la arrancó y se fue. Eran dos hombres”.

“Me apuntaban todo el tiempo” con el arma, acotó la damnificada y señaló que le pidió a los malvivientes, que llevaban casco colocado, “que no me tiraran porque tengo un nene de 3 años. Gracias a Dios, me escucharon, guardaron el arma y se fueron en mi moto”.

Gisela dio cuenta que los autores del hecho, tendrían entre 28 y 35 años. La moto en la que se trasladaban no tenía cacha y era de 150 cc por lo que alcanzó a ver. Radicó la denuncia en la Comisaría de San Benito, desde donde le indicaron que iban a revisar las cámaras de seguridad.

Finalmente, la joven confirmó que ofrece recompensa para poder recuperar su moto, ya que es su medio de movilidad para ir a trabajar y también el de su marido. Su celular es: 3435207039.

“Con lo que cuesta hoy en día comprar las cosas, no se puede comprar nada y perder mi moto así de la nada es mucho”, dijo entre lágrimas pero agradeció “que uno está vivo y que no me tiraron porque pudo haber pasado un montón de cosas. Me da mucha impotencia porque es como que se la regalé, como que si a mí no me costó nada”.