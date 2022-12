El cura entrerriano que apunta al ritmo de Los Palmeras en las misas

Ricardo Gabriel Vera se ordenó de sacerdote en 2018. Ahora tiene 36 años y es vicario en la Iglesia Catedral. "Crecí en la parroquia San José Obrero, en los grupos misieoneros, y en Santa Teresita, participaba de los grupos de Jornada de Vida Cristiana. No fui un caído del catre que de un momento a otro ingresó al Seminario. Yo venía haciendo el discernimiento", contó a Entre Ríos Ahora. Tiene un estilo muy particular, con el cual pretende captar nuevos adeptos a la Iglesia, adaptándose a los nuevos tiempos.

Usa jean chupin, camisa suelta y el pelo revuelto. Intenta ser disruptivo en un ambiente que se caracteriza por el protocolo conservador. En ese sentido, reveló: "Yo voy a entrenar, salgo a correr, y la gente se asombra porque me ve entrar a la iglesia de pantalón corto. 'Padre, lo vi en pantalón corto', me dicen las señoras. Y sí, no voy a andar corriendo con pantalón largo. Es una constradicción porque la gente pide que la Iglesia se renueve, y te ven de jean y se asombran. Cuando vino la Sole (Soledad Pastorutti) a Paraná, la salida pastoral con los jóvenes fue ir a ver el recital, a escuchar y a bailar. Pero además, somos curas y somos personas. Somos puentes con Dios, pero también tenemos un montón de debilidades como las puede tener cualquier persona, que no nos excusa de la obligación de seguir mejorando, caminando".

El Padre Ricardo está a cargo de la Pastoral de Juventud, y desde ese lugar, una de las tareas pastorales que han hecho ha sido ir a un recital de Soledad Pastorutti. Ahora trabaja en subir a Spotify una playlist de canciones para cantar en misa, animar fiestas patronales, arengar en encuentros con feligreses que tengan ritmo de pop y folclore. Las mismas letras, con otra música.

En esa tarea, cuenta con el asesorarmiento y la ayuda de Ezequiel Enrique, guitarrista y tecladista de Los Palmeras, quien previamente había integrado Los Palmae -el desprendimiento que formó el hijo de Marcos Camino-. En su estudio han grabado las reversiones de los temas de liturgia.

"Entendimos que hay canciones que no podemos cantar de modo marcial; hay que hacer como una sana adaptación, y justo uno de los chicos lo conocía a Ezequiel, y empezamos a trabajar. Es algo sumamente extra que aportamos al resto de las comunidades. Lo que nosotros hacemos es presentar una opción. Si les gusta, lo usan", afirmó el sacerdote.

El otro paso que está por dar es evengelizar desde los bares, con charlas abiertas, con transmisión en vivo por redes sociales y debate con jóvenes, con tema random, dice, aunque ya piensa en algunos tópicos reveló: "El consumo de drogas, las enfermedades de salud mental, el suicidio. La clave es la escucha", insiste.

"A nosotros los curas en algún momento nos gustaba dar respuestas a todo. Y hoy a las respuestas las podes googlear. Ahora hay que saber escuchar", plantea.

"Quiero sumar a lo que ya está. Todo lo que sea bueno, suma. Hace falta adaptar el lenguaje para que el mensaje llegue. Es parte del proceso de una Iglesia que va caminando", aclaró y continuó: "Yo, sotana no uso. No tenemos obligación de usarla. Y la vez que la usé, me sentí re incómodo. Me parece que se trata de un nuevo modo de acercamiento a la gente. Cuando te sentas a hablar o en el confesionario, veo que muchos jóvenes vienen con el paraguas abierto, pensando en el castigo que van a recibir. Y no todos actuamos así. Tengo esta personalidad, tengo estas aptitudes, sé que con esto puedo sumar, me dedico a esto. Por lo que leí en el Evangelio, Jesús en ningún momento aplasta la personalidad de nadie. La conversión o el encuentro con Dios es sacar tu mejor versión. Cuando yo entré al Seminario, me di cuenta que no tenía que estar todo el día así (junta las palmas en señal de rezo): pará, no, tenes que seguir siendo todo el tiempo vos, y sacar lo mejor de vos y dar lo mejor de vos. Si hay algo bueno, significa que viene de Dios", aseguró.