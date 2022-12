Aumentaron los casos de Gastroenteritis en Crespo

Estación Plus Crespo

Síntomas como vómitos y diarrea, han llevado a más de un vecino de la ciudad a concurrir a la guardia hospitalaria. Al respecto, una de las profesionales, Dra. Ayelén Cura, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "No ha habido casos graves, sí se advierte un incremento -no muy alto tampoco, pero notable- en lo que respecta a cuadros de Gastroenteritis. Es producida por un virus, que puede incluso afectar el sistema respiratorio; por eso hay una cierta confusión, ya que también han aparecido cuadros de Gripe. Es propio de esta época del año, donde los cambios climáticos tienen mucho que ver, porque hay horas de mucho calor, momentos más frescos, cambios de temperatura bruscos al pasar de un ambiente con aire acondicionado a otro sin aclimatar, y son situaciones que van influyendo. En ambos casos estamos hablando de cuadros virales, donde se atienden los síntomas y se aguarda el cursado de las etapas de la enfermedad".

La Gastroenteritis es una inflamación del revestimiento del estómago y los intestinos. Si bien no es un diagnóstico grave en personas sanas, en ocasiones puede causar deshidratación o síntomas más serios, principalmente en adultos mayores o niños, por lo que siempre es recomendable acudir a la consulta médica.