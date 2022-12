Disposición final de efluentes industriales: "No se puede venir a Crespo a hacer cualquier cosa", sentenció Schneider

Prácticas industriales reprochables vincularon a Crespo con la extraña coloración que tomó buena parte del Arroyo Espinillo, el cual atraviesa el departamento Paraná. Avanzada la investigación, el presidente municipal Arq. Darío Schneider, dejó la contundente postura del Estado local: "Hay una intervención en marcha de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, quienes incluso elevaron una denuncia a Fiscalía. Nos parece muy bien, sobre todo para poder encausar soluciones, ya que esto no es una cuestión menor. No se puede venir a Crespo a hacer cualquier cosa. Estamos acompañando para resolverlo prontamente. Mientras tanto, nosotros hemos realizado nuestras intervenciones desde lo municipal, para corregir esta situación no deseada y generada por un cambio de propiedad o de dueños, que ha provocado un escenario que consideramos grave y que no puede suceder".

Al respecto, Schneider sostuvo que "se labró un acta de inspección, dándole plazo para resolver temas pendientes y estamos tras los pasos de resolverlo".

Cabe recordar, que hace una semana, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos hizo saber que se dispuso el cese de actividades de una empresa ubicada en el Parque Industrial de Crespo, por transportar sin autorización efluentes industriales y volcarlos en un curso de agua.

En cuanto a la inspección provincial, se conoció que se tomaron muestras del curso de agua en el sector contiguo al tejido perimetral de la firma; seguidamente se constató la existencia de una cámara de inspección, situada frente al parque industrial, descubierta y con flujo continuo de efluente. Además, el sistema de lagunas contiguo no presentaba ingreso de efluente y denotaba tiempo sin operación, sobre el lateral Oeste de este sistema se constató la presencia, sobre suelo natural, de residuos semisólidos los que se corresponderían a residuos procedentes de sistemas de tratamiento de efluentes líquidos de una industria frigorífica avícola.

Luego se procedió a constatar la cabecera del curso de agua, en el sector próximo al acceso a la ciudad de Crespo, donde se constató la descarga de efluente cloacal hacia el curso de agua a través de rotura en cámara de inspección. Posteriormente se constató aguas abajo del mismo curso de agua, dentro del predio del sistema de tratamiento de efluentes cloacales que está fuera de operación perteneciente al municipio de Crespo, la presencia de dos camiones atmosféricos cargados con sangre de aves procedentes de un frigorífico avícola de Gualeguay. La intención era descargar su contenido líquido sobre el cauce del curso mencionado.

Ante dichos resultados se solicitó la inmediata suspensión del proceso de descarga y el cese preventivo de actividades el cual se encuentra especificado en el acta correspondiente.