SUOYEM Crespo pide explicaciones al Ejecutivo y amenazó con medida de fuerza

Tras la presentación formal de un pedido de audiencia, se anunció que de no ocurrir, este viernes 16 de diciembre se realizará una retención de servicios. Asimismo, y fundado en otra situación, habrá una reunión de trabajadores afectados al comenzar la mañana.

Estación Plus Crespo

En este mes de diciembre de 2022, se libró el Decreto 1050/22, mediante el cual se establecieron pases a Planta Permanente. Dicho acto administrativo formó parte del temario analizado por los afiliados al SUOYEM Crespo, en la Asamblea extraordinaria que se llevó a cabo este miércoles.

"No se garantiza la correcta gestión del traspaso a la Planta Permanente de los/las agentes municipales alcanzados, debido a no tener participación los representantes de los empleados en la decisión final, lo que hubiera sido de suma importancia para lograr una equidad entre las diversas secciones ó áreas del municipio; observamos claramente que no se han tenido en cuenta en muchos casos los criterios de evaluación del trabajo realizado por los empleados y demás situaciones, conforme la Ordenanza Nº 17/84, lo que se hace muy injusto para los trabajadores que cumplen con el trabajo solicitado diariamente, por lo cual el circuito administrativo se torna totalmente arbitrario", esgrimieron desde el Sindicato, en la nota elevada al Departamento Ejecutivo.

La petición presentada este jueves, suscripta por Noelia Gotte, secretaria general del SUOYEM, sostiene: "Solicitamos se los reciba a los empleados dentro de las 24 horas, para darles las explicaciones correspondientes a los procedimientos realizados, buscar las medidas necesarias para solucionar la situación y pasar a Planta Permanente hasta el mes de marzo, mínimamente a dos empleados por Área".

Medida de fuerza

En la tarde de este 15 de diciembre, se conoció que el Sindicato que nuclea a gran parte de los trabajadores municipales, anticipó una posible medida de fuerza: "Si no hay respuesta del Departamento Ejecutivo, mañana vienres 16, SUOYEM Crespo realizará retención de servicios de dos horas antes del horario de salida, de las distintas dependencias". Se aclaró que será "en reclamo de pases a Planta que sean justos y equitativos en las diferentes Áreas, y el respeto por la integridad de cada trabajador".

Reunión de trabajadores

En otro orden, empleados transitorios y permanentes que no están cobrando la Bonificación por Título Secundario, se estarán convocando a las 7:00 de este viernes 16 de diciembre, en el edificio NIDO, a fin de mantener una reunión para definir el mecanismo de gestión para percibir el importe que les corresponde.