Denunciaron y abrieron sumario a enfermera que falsificó un certificado médico

Se reveló en la acusación que falsificó un certificado médico, con el que pretendió avalar una licencia por enfermedad y así no concurrir a prestar servicios.

El descubrimiento, fortuito, fue hecho por el titular de la Comisión Médica Única, que depende del Ministerio de Gobierno, Walter Luchetti, quien al tomar conocimiento de esa irregularidad radicó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, el Ministerio de Salud ordenó la instrucción de un sumario administrativo contra Norma Estrada, la enfermera investigada.

Detalles

El Decreto N° 2.666, del Ministerio de Salud que ordenó el sumario, detalla que el 12 de abril de 2021 Walter Luchetti «radicó denuncia por la supuesta comisión de un delito de acción pública ante la Unidad Fiscal de Atención Primaria». Así se desprende del texto legal publicado este 7 de diciembre en el Boletín Oficial.

El 5 de abril de 2021, la trabajadora había presentado en la Comisión Médica «un trámite de reconocimiento de licencia por enfermedad ante el área de Reconocimiento Médico» con certificado médico extendido el día 4 de abril de ese año por el médico Gonzalo Pellén, del Centro de Salud Doctor Fontanetto.

La médica Emilia Giménez receptó ese pedido de licencia. Pero al leer el documento con detenimiento cayó en la cuenta del ardid de la enfermera.

La profesional también se desempeña en el Centro de Salud Juan Fontanetto, de La Picada, por lo que advirtió que quien firmaba el certificado médico no es personal de ese centro.

El paso siguiente que tomó fue ponerse en contacto con el director del Centro de Salud Fontanetto, Abelardo Bellodi, «quien le ratificó que dicho profesional no presta servicios actualmente en dicho establecimiento. Todo esto fue puesto en mi conocimiento por la Dra. Giménez, motivo por el cual tomé contacto telefónico con el Dr. Pellén, que me manifestó que no extendió el certificado en cuestión”», según el relato de Luchetti.

De ese modo se desmontó el ardid de la trabajadora, que no sólo fue denunciada en la Justicia sino a quien también se le inició un sumario administrativo.