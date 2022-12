Exitosa colecta: 1.361 artículos alimenticios para esta Navidad

Estación Plus Crespo

El último sábado, se realizó la tradicional colecta navideña “Construyamos la paz preparando una Navidad para todos”, que se viene llevando a cabo por infantes, jóvenes, y adultos del Grupo Scout “Nuestra Señora del Rosario” hace más de 20 años.

"Se trata de una invitación a colaborar con la donación de alimentos no perecederos, para ser entregados a las familias que menos tienen, para que no se vean privadas de celebrar este acontecimiento tan importante como es la Navidad", afirmaron desde la organización a FM Estación Plus Crespo.

El recuento final de las donaciones llenó de satisfacción a quienes pusieron en marcha la cruzada solidaria. La edición 2022 arrojó el siguiente resultado:

- 101 paquetes de harina; 95 paquetes de azúcar; 17 botellas de aceite; 41 cajas de leche; 62 paquetes de galletitas; 102 latas de diferentes productos; 23 paquetes de yerba; 44 paquetes de polenta; 4 envases de cacao en polvo; 7 preparaciones para bizcochuelo; 2 gaseosas; 6 paquetes de pan rallado; 1 paquete de papel higiénico; 6 cajas de té; 10 avena/sémola; 2 condimentos; 2 café; una caja de caldo; 16 latas de merluza; 5 sobres de sopas; 5 sobres de jugos; un paquete de maicena; 10 mermeladas; 23 gelatinas/postres; 37 golosinas; 19 pan dulce/budines; 4 sachets de mayonesa; 11 duraznos; 27 legumbres; 9 envases de puré instantáneo; 13 paquetes de sal.

En el marco del balance, el Grupo Scout Nuestra Sra. del Rosario agradeció "a todas las familias que colaboraron y a toda la comunidad de Crespo, que siempre se encuentra dispuesta a ayudar a quien más lo necesita. Aprovechamos a hacerles llegar nuestro deseo de una Felíz Navidad", anhelaron.