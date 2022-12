Lionel Messi destronó al huevo y su foto con la Copa del Mundo es la que más likes tiene en Instagram

En la primera tiene barba tupida y está en una práctica a puertas abiertas en el Barcelona. La publicación tiene siete fotos. En dos está entrenando, en varias firma autógrafos, en otra posa con otros hinchas, en la restante abraza a un niño. El 4 de enero de 2019 subió a su cuenta de Instagram un posteo de ocasión: solo imágenes sin ninguna leyenda. 4.409.546 personas le dieron “like”. El mismo día, la cuenta @world_record_egg lanzaba su causa sin eufemismos: lograr la foto con más “likes” en la historia de la aplicación.

Y la foto elegida es una burla a la cultura de la fama: simplemente un huevo en un fondo blanco. Lo acompaña una frase que denuncia sus razones: “Establezcamos juntos un récord mundial y consigamos la publicación con más likes en Instagram. ¡Superando el récord mundial actual que ostenta Kylie Jenner (18 millones)!”. Hasta el momento, una foto publicada por la hija menor del clan Kardashian presumía del liderazgo: había sido publicada el 6 de febrero de 2018 y era su hija Stormi Webster aferrada a su dedo.

La imagen tenía más de 18 millones de likes. Una cuenta anónima se propuso destronarla. “Estaba sentado en casa leyendo un artículo sobre las 20 publicaciones principales de Instagram de 2018″, respondieron desde un correo electrónico los autores del nuevo récord al portal The Washington Post. Al sitio Buzzfeed, el operador de la cuenta se identificó como “Henrietta” y dijo ser una gallina de una granja del Reino Unido que ha posteado una imagen de su huevo “Eugene”. Todo un misterio pero con una finalidad: “Pensé que sería un experimento interesante tratar de batir el récord con algo lo más básico posible. Lo que me llevó a decidir sobre el huevo”.

Que la foto de un simple huevo supere a la heredera de una familia excéntrica es también una crítica a la sociedad de consumo: “Supongo que también es un comentario sobre la cultura de las celebridades y lo frágil y fácil de quebrar”, explicaron los autores del récord sobre las razones del fenómeno viral.

Tardaron ocho días en superar los 18 millones de likes de Kylie Jenner y su hija. La jugada había comenzado con diez mil interacciones al cabo de los primeros dos días. Pero de un momento a otro explotó, impulsado también por las críticas que genera la dinastía Kardashian. Diez días después de posteada la foto, la publicación ya superaba los 30 millones de likes. Un año después, esta campaña de marketing obtuvo el financiamiento del servicio de streaming Hulu y escaló al Super Bowl de 2019 con un anuncio de treinta segundos de la organización Mental Health America. Actualmente, al cierre de esta nota, la foto del huevo lleva 56.668.966 de “me gusta”. Pero ya perdió la corona de ser la foto más likeada de la historia de Instagram. Tuvo que haber un Messi campeón del mundo en Qatar para devolverle el cetro a un suceso real y desinteresado de su repercusión o alcance, y no a un posteo concebido por concentrar likes, publicó Infobae.

La cuenta es de Lionel Messi y la publicación, un desahogo personal. Son diez fotos en total: algunas de él con la Copa del Mundo, otras de celebraciones de goles con jugadores argentinos, otra de él saludando a su familia, otra levantando los brazos. Hay una leyenda también que escolta las imágenes. Las palabras están escritas en español, hay emoticones, mayúsculas y banderas de Argentina: “CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer… Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! Nos estamos viendo muy pronto”.

En apenas 24 horas, la publicación reunió 51 millones de likes, amenazando en poco tiempo la marca del huevo viral. Las noticias ya alertaban que el trono de la foto más megusteada de Instagram estaba en franca disputa. Hubo, desde los fanáticos de Messi, campañas para impulsar la publicación del futbolista y para quitarle el like a la imagen del huevo. Las presunciones se confirmaron horas después. La foto del astro rosarino levantando la Copa del Mundo se convirtió en la imagen con más likes de Instagram. También al cierre de esta nota, la más esperada foto de Messi con el trofeo más preciado del mundo aglutinaba 61.551.256 likes.

La fama de Messi expresada en las redes sociales también tuvo su correspondencia en los posteos de celebridades argentinas y extranjeras en sus propias cuentas personales. Ricky Martin, Russell Crowe, Daddy Yankee, Sebastián Yatra, Bad Bunny, Ashton Kutcher, Anya Taylor-Joy, Khaby Lame, Catherine Zeta-Jones, Christopher Mintz-Plasse, René Pérez y Zoe Saldaña, entre otros actores y artistas de calibre internacional celebraron la obtención de Messi.