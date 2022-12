La banda cordobesa Los Caligaris despidió a uno de sus integrantes por comentarios violentos contra los mexicanos.

Se trata del trombonista Federico Zapata. Todo surgió cuando el relator mexicano Paco Villa criticó al arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez. “El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe”, expresó.

Y añadió: “es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen”.

Zapata retrucó: “y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota. Dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, marica”.

La banda de ska, que goza de una amplia popularidad en México, confirmó la desvinculación del músico y expresó: “nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente”.

“Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros. Nuestro objetivo siempre fue, es y será sembrar alegria y amor. México es patria y cada mexicano, un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros”, remarcaron.

Además, el músico se disculpó en redes y declaró: “disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte , no era mi intencion ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegria y tantas experiencias hermosas , no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir”.