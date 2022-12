“Cuando vi que la pelota cayó cerca nuestro y la agarró un francés, me acerqué para explicarle que tenía que devolvérsela a la Policía. Fueron segundos tensos porque él se estaba sacando fotos, pero finalmente me la dio. Ahí me la quedé y no la solté nunca más”, relató uno de los hermanos.

Después explicaron que: “Obvio que después vino un policía, pero le dije que no se la iba a dar, yo no pensaba soltarla. Ahí llegó un supervisor y dijo que me la podía quedar”, dijeron.

Cómo hicieron dos hermanos para traer al país la pelota del tercer gol de Messi en Argentina-Francia

Juan, el hermano, también fue protagonista indispensable: al recibir la pelota, se escabulló entre la gente “para pasar la euforia de todos los que se acercaban a ver la pelota, incluso Marley estaba ahí y me pidió tocarla”. Por supuesto, fuera del estadio también quisieron quedársela otras personas: “Nos hicimos muy amigos de unos jeques a los que les habíamos conseguido entradas y un qatarí nos ofreció alrededor de 21 mil dólares, pero no la vamos a vender”.

“Solo se la daríamos a Messi si nos la pide. Si no la quiere, nosotros necesitamos que la firme”, asegura Ignacio. Después de conseguirla, había que traerla a la Argentina: “La pelota no la despachamos en las valijas, que se quedaron en Etiopía. Sabíamos que podía pasar eso, entonces dije que se venía conmigo. El riesgo era muy alto, por eso la pelota viajó conmigo todo el tiempo”.

La pelota, que en ningún momento desinflaron, está en proceso de certificación. Así lo confirmó Juan, que contó en detalle que su abogado está en diálogo con un escribano y suponen que esta documentación estará pronto, cuando puedan corroborar el chip del VAR que lleva dentro. El GPS dice que ahora mismo, la pelota de la final está en Argentina, publicó M1.