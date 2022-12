Resistió con ayuda de vecinos un ataque a puñaladas para robarle en Paraná

Un hombre sufrió un violento asalto alrededor de las 22.30 del lunes en barrio San Agustín de la capital entrerriana. Pablo relató que caminaba por calle Montiel e Ituzaingó frente al Centro de Salud Carrillo cuando “un tipo me manoteó un portafolios, otro me rodeó por el costado. Empecé a forcejear y comenzó a tirarme puntazos con un cuchillo. Me cortó en el brazo y me tocó en otras partes del cuerpo donde me causó pequeñas lastimaduras”, relató la víctima en radio La Voz. “Dame el portafolios me gritaba uno y el otro le decía “córtalo, córtalo””, recordó.

“Me defendí, empecé a los gritos y el vecindario de barrio Las Flores salió a la calle. Los corrieron, pero no los agarraron. Fue de terror”, señaló, a la vez que confirmó que “en el brazo derecho tengo un corte bastante profundo, donde me hicieron tres puntos de sutura”, además de “tres marcas a la altura del hígado y otra en la zona de la costilla del lado izquierdo”.

Tras agradecer el accionar de los vecinos, valoró que “gracias a Dios no me robaron nada. En el bolso tenía documentación de la droga oncológica para mi esposa que tiene cáncer, remedios y otros papeles del médico” y por eso se resistió a que se los sustrajeran.



Radicó la denuncia en Comisaría Quinta donde le indicaron que los malvivientes habían cometido el arrebato de una bicicleta. “Me mostraron fotos y lo habían detenido. Estaban sacados”, dijo al estimar que estaban bajo los efectos de estupefacientes. “Son jóvenes de entre 18 y 20 años”, expresó.