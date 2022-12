Sufrió violencia de género laboral y aguarda que el Municipio la reincorpore como ordenó la Justicia

La Cámara Contencioso Administrativa de Paraná denegó el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de la Ley interpuesto por la Municipalidad de Crespo, en el marco de las actuaciones caratuladas en su contra, por Violencia de Género. Se trata de un nuevo revés judicial, sobre el cual la letrada representante de la víctima, Dra. María de los Ángeles Petit, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Luego de que se dictara la Resolución que ordena que sea reintegrada la víctima de violencia de género laboral e institucional, la Municipalidad apeló a través de un Recurso extraordinario, el cual la Cámara niega, por entender que el proceso del que se trata no permite recursos de este tipo, ya que su rol es el de denunciado. Es importante el precedente que marca este fallo, porque sostiene que si eventualmente hay una flexibilización para presentar algún Recurso, siempre tiene que ser a favor de la víctima, dado que el interés en juego -que es prevenir la violencia de género-, está apuntada por la Constitución Nacional y las Convenciones Nacionales, que van más allá del derecho que tiene la Municipalidad a presentar un Recurso. No son una parte, como en calquier proceso, sino que son un denunciado y por ende, no pueden ejercer esta acción".

La Administración Municipal crespense puede continuar en escalada las presentaciones para revertir el fallo. Sin embargo, la profesional apuntó dos reparos: "Ellos podrían presentar un Recurso de Queja, pero creo que con lo fundado que está el primer fallo obtenido y este reciente, sería gastar tiempo y recursos del pueblo. Esto le cuesta plata a la Municipalidad. Cada vez que pierde, tiene que pagar honorarios. Y por otra parte, puede llegar hasta la Corte si así lo quisieran, pero la sentencia se tiene que cumplir ahora, porque no tiene efecto suspensivo. Las resoluciones sobre violencia de género no se suspenden nunca. Se puede seguir apelando, pero está vigente lo resuelto, o sea que tiene que cumplir".

Si bien la víctima ha recibido una Carta Documento, para que se presente el próximo 11 de enero de 2023; Petit fue clara en la modalidad en que debe darse su reincorporación: "El municipio tiene que arbitrar los medios administrativos para que la persona reingrese a su lugar de trabajo, en las mismas condiciones en que estaba cuando se empezaron a producir los hechos de violencia que la justicia determinó. Mismo espacio, mismas tareas, mismos horarios. Debe dictar un acto administrativo. No puede ser por WhatsApp ni telefónico u otra informalidad, sino un Decreto del intendente, donde cumpla con la sentencia, que ordena su reincorporación al Área de Tránsito".

La letrada sostuvo que "la resolución de la Cámara Contencioso Administrativo es muy interesante en sus fundamentos, incluso desde el punto de vista laboral y extensivo a los trabajadores en general". En tal sentido, se explayó: "La abogada del municipio dió como una de las excusas, que como la señora es contratada, no se le aplican las normas de derecho de los empleados públicos. Es como una discriminación hacia quienes están contratados. En palabras simples, dicen que como está contratada -que debería estar en Planta y lo vamos a pedir-, pueden hacer con ella lo que quieren, sin razón fundada. Tiene la connotación de que los contratados de la Municipalidad de Crespo son personas de cuarta, no tienen derecho a nada y eso es una violencia institucional muy grave, basada en la violencia económica; porque la gente trabaja y acepta ciertas condiciones porque necesita el ingreso para vivir. Tienen que ser respetados, no importa el tipo de vínculo laboral que tengan. En ese sentido, este fallo lo hace y en general las sentencias, tienen que dejar alguna enseñanza. El Estado tiene que darse cuenta que a esto no lo puede hacer".