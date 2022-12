"Andate o son boleta": Tras un violento ataque, una Presidenta Comunal debió abandonar la casa con su familia

El Consejo Comunal resolvió la destitución de la Presidenta Comunal de Gobernador Etchevehere, Verónica Araujo. El clima de tensión y los incidentes en la sede de gobierno de esa comunidad fue seguido de un violento ataque en su domicilio. A poco de la celebración de Año Nuevo, la autoridad debió abandonar su hogar junto a su familia.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, Verónica Araujo relató: "Es inaudito que en plena democracia no se respeten las formas, las instituciones y los canales previstos. Yo estaba presente en la sesión en la que dictan esa Resolución, pero no me dieron derecho a defensa ni nada. Me dirigí hasta mi oficina para hablar con el asesor letrado y en ese momento, ya empezaron a increparme, a gritarme que me vaya, que entregue todo. Para no alentar que se desborde la situación, porque era un trato realmente muy violento, me fui a mi casa. Cerca de las 4:00 ó 4:30 de la madrugada del jueves, nos despertamos con un estruendo bárbaro, que era el estallido de una ventana. Habían tirado un cascote, con un palo de madera atado, en el que había una amenaza de muerte hacia mí y mi familia: 'Andate o son boleta'. Mis hijos se asustaron mucho y nos tuvimos que ir de casa".

"En casa estaba de visita mi mamá y fue la principal golpeada", reveló Araujo.

La denuncia por el supuesto delito de Amenazas y Daños fue elevada a la Fiscalía en Turno. "No siento protección", afirmó con preocupación la Presidente Comunal y consultada por las diligencias judiciales primarias, indicó: "Como mujer, como vecina, como ciudadana con una responsabilidad social, no me siento protegida. Ni yo ni mis hijos. Es terrible que pase en una ciudad tan chica. Hice la denuncia y se hicieron todos los pasos y pericias, pero no me han otorgado custodia ni botón antipánico ni ninguna medida de protección, por eso irnos fue lo más seguro. Decidimos esto por unos días, salir de Etchevehere, pero creo que no corresponde".