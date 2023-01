Covid-19, es baja la cantidad de internaciones en Entre Ríos

“Esto tiene que ver con el alto índice de inmunidad que hay en la población, ya sea por la vacunación o porque ya tuvieron la enfermedad” explicó el director general de Epidemiología del Ministerio de Salud Entre Ríos, Diego Garcilazo.

El funcionario informó que si bien se evidencia un aumento de contagios de Covid-19, el número de internaciones, sobre todo en las Unidades Críticas, es bajo en relación a otros momentos de la Pandemia. “Esto tiene que ver con el alto índice de inmunidad que hay en la población, ya sea por la vacunación o porque ya tuvieron la enfermedad” explicó.

En relación a los hisopados, Garcilazo aseguró: “No es necesario que todas las personas que tengan síntomas respiratorios se hisopen. Si uno no está entre los grupos de riesgo, la recomendación es aislarse entre 5 o 10 días de acuerdo a la evolución de los síntomas y consultar con un profesional si se necesita algún medicamento”. Sí se indica, afirmó, la realización del test en aquellas personas mayores de 50 años o menores de 50 con comorbilidades, como diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar crónica.

Con referencia a este tema, también manifestó que en Paraná se hisopa en el Hospital San Martín, pero también los centros de salud y los laboratorios del sector privado están en condiciones de realizar test rápidos y PCR.

Por último, Garcilazo recordó que se recomienda el aislamiento ante cualquier enfermedad respiratoria. En tal sentido, señaló: “Una persona enferma no debería ir a trabajar ni a la escuela, o sobre todo no estar en instituciones donde haya personas vulnerables, por ejemplo un geriátrico. Es importante mantener el aislamiento para no contagiar a otros”.