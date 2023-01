Seis personas hospitalizadas tras tremendo choque en el ingreso a Alvear

Estación Plus Crespo

Un grave siniestro vial se registró en el anochecer de este miércoles, en el ingreso a Pueblo General Alvear, en el departamento Diamante. Fue protagonizado por dos automóviles y el saldo en los ocupantes fue de significativa importancia.

Alrededor de las 20:00, personal policial acudió hasta el acceso Norte de la localidad General Alvear, a unos cuatro mil metros de Ruta Provincial 11.

"Se constató la participación de un automóvil Peugeot 2008 Allure, cuyo conductor no visibilizaba lesiones, pero igualmente fue asistido en el lugar, por un cuadro de hipertensión. En ese rodado viajaban cuatro menores de edad como acompañantes, de entre 14 y 15 años de edad, siendo todos oriundos de Libertador San Martín. Los adolescentes fueron trasladados al Sanatorio Adventista del Plata en un vehículo particular, dado algunos golpes que sufrieron y debían ser examinados", apuntó la autoridad policial a FM Estación Plus Crespo y agregó: "Y el otro partícipe fue un Fiat Uno, conducido por un paranaense de 51 años, quien fue trasladado al Hospital San Martín en ambulancia de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera. El hombre presentó una fractura expuesta en su pierna derecha y traumatismos varios. Viajaba junto a un menor -de 12 años de edad, radicado en Colonia Avellaneda-, siendo trasladado al Hospital San Roque de Paraná, por un fuerte golpe en su rostro".





"El accidente se produjo en forma frontal", confirmaron luego de las diligencias periciales en el lugar, aunque todavía resta determinar las circunstancias en que se originó la colisión. Asimismo, se apuntó que el Peugeot circulaba en sentido Oeste-Este, mientras que el Fiat se desplazaba en sentido inverso.