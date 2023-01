Madre de joven muerto por golpiza dijo que la familia quedó “vacía por dentro”

“Estamos enteros por fuera y vacíos por dentro”, dijo la madre de Alexander Reverdito, quien falleció luego de recibir una tremenda golpiza. Señaló que con su marido ya no se sientan a comer "porque no tenemos fuerzas”.

A tres días de la muerte de Alexander Reverdito, el joven de Larroque quien falleció horas después de recibir una brutal golpiza por parte de un amigo, su madre María dijo que la familia quedó “vacía por dentro”.

“Estamos enteros por fuera y vacíos por dentro”, reconoció la madre del joven en una entrevista a Radio Cristal al asegurar que se levanta todos los días “porque hay que hacerlo, tenemos hijos por los que debemos continuar”.

“Con mi marido no nos sentamos ni a comer, estamos vacíos y esa sensación no se irá”, expresó María al renovar sus pedido de Justicia: “A mi hijo no me lo va a devolver nadie, pero no quiero que esto le pase a otro chico”. La mujer pidió una pena ejemplar para los responsables.

En sintonía con esto, se refirió al agresor de Alexander, Conrado González: “Esta persona nos causó un dolor muy grande y es una pérdida irreparable, ¿Cómo seguimos ahora?".“La saña fue tremenda”

Conrado González tiene 22 años, vive en Larroque y a las 7 de la mañana del domingo 1º de enero agredió a Alexander Reverdito, de 20 años, en las calles de Larroque. Producto de las graves lesiones sufridas, el joven falleció.

Ni a un perro se le pega como él golpeó a mi hijo, fue una saña tremenda”, sentenció la madre y sostuvo que “no creo que haya habido algún problema para que le peguen, porque Alexander era un chico bueno, que amaba a la vida y divertirse”.

Cabe destacar que se constató que el agresor y la víctima eran amigos desde hace 5 años y en sintonía con eso, la madre recordó la noche que el joven salió con sus amigos: “no sabemos por qué pasó, pero nada justifica lo que hizo, nadie tiene derecho de quitarle la vida a alguien”.

Conrado González sabía que mi hijo era hemofílico y que no se podía golpear”.

Según testigos, el acusado “quería seguir golpeándolo”

La fiscal Natalia Bartolo dio detalles de la investigación que encabeza para dar claridad sobre la muerte del joven de Larroque. La representante del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que Conrado González está acusado de “homicidio simple” en perjuicio de Alexander Reverdito, por el hecho ocurrido en Larroque en las primeras horas del domingo primero de enero.

“Con las evidencias que tengo tanto en la filmación como por los testimonios, fue un homicidio, y está probado que el imputado sabía que Alexander era hemofílico y no podía recibir golpes”, subrayó la doctora. Al respecto, la calificación legal contempla el juicio por jurados y pena de 8 a 25 años.

“En principio es un homicidio, con la evidencia que tengo puedo afirmar eso. El imputado está probado de que sabía que la víctima que tenía hemofilia, y no podía recibir golpes. Las personas que lo lograron sacar dijeron que él decía que quería seguir golpeándolo”, describió Bartolo.