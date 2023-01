Dos heridos de arma blanca tras una pelea en el puerto de Victoria

En las primeras horas de la mañana del domingo se desataron dos enfrentamientos entre grupos de jóvenes en la zona del puerto de la ciudad de Victoria. Uno de ellos, dejó dos personas con lesiones provocadas por un arma blanca.



Frente a la Vieja Estación, y mientras se desataba una gresca, se hizo presente personal de la policía Montada pero los efectivos fueron recibidos a los piedrazos y botellazos, hasta que lograron persuadir a los atacantes. Este hecho ocurrió cerca de las 5.30.

El otro enfrentamiento, ocurrió pasadas las 7.30, detrás de los galpones del puerto, donde generalmente se suelen reunir grupos de jóvenes a escuchar música y a beber.



Allí, por causas que se desconocen, se inició una pelea y uno de los participantes fue atacado por otro que le provocó una herida en la espalda. Mientras que otro joven terminó con un corte en la cabeza.



Sobre lo sucedido, desde la Departamental de Policía de Victoria, dieron cuenta que cuando llegó el móvil al lugar, los efectivos observaron dos chicos lesionados con un arma blanca, punzante. Uno de 26 años tenía una herida en la espalda y otro un corte en la cabeza. Ambos fueron derivados al hospital Fermín Salaberry. El primero presentó una lesión superficial de carácter leve, necesito sutura, al igual que el otro lesionado.



Por la tarde, ambas personas realizaron la denuncia en sede policial y mencionaron a los posibles autores de la agresión, poniéndose en conocimiento de lo ocurrido a la Fiscalía.



Asimismo, desde la policía aportaron a la justicia los videos que rápidamente se difundieron sobre las agresiones antes mencionadas. Y destacaron la importancia, no sólo para identificar a los víctimas y victimarios sino también para identificar a los testigos ya que muchas veces no quieren declarar ante el fiscal, publicó El Once.