Denuncian estafas millonarias con la compra de materiales en corralón de Paraná

Al menos cinco familias fueron estafadas con la compra de materiales para la construcción desde un corralón ubicado en calle Rondeau de la ciudad de Paraná.

Celeste, una de las damnificadas, habló con Elonce y contó que radicó la denuncia en la División de Delitos Económicos de la policía "y está todo judicializado". La estafaron en 3 millones de pesos, sus ahorros de toda la vida.

Según contó, en el mes de septiembre del año pasado "hicimos una compra de materiales por 3 millones de pesos, para retirarla a fines de diciembre. Cuando nos empezamos a comunicarnos con este señor para la entrega de materiales, empezó a evadir los mensajes y a no contestarnos".

En ese momento, las sospechas de que algo malo estaba pasando se confirmaron cuando se hicieron presentes en el corralón "y estaba cerrado".

Además de la denuncia policial, Celeste hizo una denuncia pública "y empezaron a aparecer más personas que habían sido estafadas" por la misma persona "y por la misma cantidad de dinero, aunque a algunos les habían entregado un poco de material. La mayoría hizo la denuncia y estamos esperando que dé la cara".

La mujer mencionó que el corralón está a nombre de quien sería la pareja del hombre que los estafó, que fue quien les vendió los materiales. Pero nadie ha dado respuestas. "Supuestamente hay un tema intrafamiliar, de pareja, pero a nosotros no nos interesa, queremos nuestra plata o los materiales para construir y para lo que tanto esfuerzo nos costó y hemos trabajado", mencionó.

Y agregó: "Son todos nuestros ahorros tirados, es mucha plata, no sólo la nuestra sino la de otras personas, son los ahorros de toda nuestra vida tirados a una persona que se fugó, que no sabemos dónde está; el dinero no aparece y los materiales tampoco", lamentó.

El comercio denunciado funcionaba bajo la denominación Corralón ALH de calle Rondeau.

Finalmente, Celeste expresó que al menos cinco familias fueron estafadas "y podría haber más. También hay una empresa de Córdoba a la cual esta persona le compraba y no le pagó".