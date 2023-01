Marcharán en Crespo pidiendo justicia por Fernando Baez Sosa

El miércoles 18 de enero, se cumplirán tres años del crimen de Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell. Perdió la vida por el brutal ataque de un grupo de rugbiers, que con ensañamiento lo golpearon hasta la muerte. En medio del juicio que se está desarrollando a los imputados, en cada rincón del país se estarán desarrollando actividades para reforzar el pedido de Justicia y recordar a la víctima en este aniversario.

Crespo no será la excepción, y por redes sociales se está convocando para el miércoles 18, a las 18:00, en Plaza Sarmiento.

Andrea Prediger, vecina que tuvo la iniciativa, hizo saber a FM Estación Plus Crespo: "Todos como sociedad estamos esperando la sentencia, porque es un caso que nos interpela. El hecho no ocurrió en esta ciudad, pero la violencia está en todos lados y es lo que tenemos que repudiar. No lo conocimos, no vivió acá, pero es un ser humano. Muchos tenemos hijos y preocupa mucho pensar lo que les puede pasar cuando salen de bailar, si se cruzaran a jóvenes con este tipo de actitudes. Hay muchos casos por los que marchar, pero en algún momento hay que comenzar y yo me sentí movilizada por lo que están viviendo esos papás. Intento ponerme en su lugar y creo que de pasarme, no podría soportarlo".

"Todo un país está esperando que esa familia tenga un poco de conzuelo y por eso creí que iba a ser bueno juntarnos, de algún modo expresarles nuestro acompañamiento a la distancia, e incluso pensar sobre lo que debemos aprender socialmente; porque vemos que cada día matan personas, sigue habiendo femicidios, y los violentos continúan con impunidad. Pareciera que se naturaliza que cualquiera termine con la vida de otra persona. El veredicto final lo tiene la justicia, pero como ciudadanos es bueno poder expresarnos", dijo Prediger.

La propuesta es "reunirnos en Plaza Sarmiento -en el playón, frente a la Municipalidad-. No importa si somos 5 ó 100, pero de 18:00 a 20:00 estaremos con algunos carteles, velas o simplemente con nuestra voz, que es lo más importante, marchando en los alrededores de la plaza, pidiendo Justicia. Vamos a finalizar orando, con las velas encendidas, pidiendo por su eterno descanso. Hablar del caso es también plantearnos y revisar qué podemos hacer por los casos de violencia cercana que pasan, en diferentes ámbitos y todos los días. Necesitamos de más diálogo, comunicación, porque las agresiones no conducen a nada", manifestó Prediger.