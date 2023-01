Una investigación revela por qué las personas llegan tarde

Desde la personalidad hasta un escritorio desordenado, hay diferentes causas que explican cómo se percibe el tiempo, y llevan a que cierto tipo de personas sean impuntuales, según reveló un informe difundido por BBC Mundo.

Inmersos en obligaciones pareciera que todos estamos compartiendo una misma carrera contra el tiempo, pero hay un tipo de personas a las que pareciera que, simplemente, no les importa llegar tarde.

Según un estudio del sitio YouGov, al menos 1 de cada 5 estadounidenses llega tarde al trabajo al menos un día a la semana.

Esto se ha profundizado con la generación de los “millennials”: es la que más sufre con la puntualidad.

Para la británica Grace Pacie, autora de "¡Tarde! Una guía para los flexores del tiempo", la personalidad influye en la percepción del tiempo.

“Hay una curva de campana. En un extremo de la escala están los que llamo ‘protectores del tiempo’, que están ansiosos por llegar temprano, y al otro lado del extremo, están los 'flexores del tiempo'”, diferenció.

A los segundos, "no les gusta la rutina, ni las tareas que nos son conocidas, y se aburren fácilmente; se pueden enfocar muy bien cuando tienen interés en algo, y si el tiempo es corto, pueden trabajar de una manera muy efectiva”, describió.

"Para identificar a los timebenders en una oficina, lo único que hay que hacer es buscar los escritorios más desordenados. No terminaron algo, que ya están empezando otra cosa”, añadió.

En tanto, el autor del libro “El Efecto de las expectativas”, David Robson, el llegar siempre tarde está relacionado con el rasgo de la personalidad de la consciencia.

“Puedes medir este rasgo a través de preguntas como ¿qué tan organizados y ordenados son? o ¿es la persona puntual?”. Además, Pacie cree que los timebenders experimentan el tiempo de una manera diferente.

“Tenemos una percepción distinta del tiempo a la mayoría de la gente. No todos los minutos tienen la misma duración para nosotros”, dice la autora, quien se considera a sí misma como una timebender.

“El tiempo puede acelerarse o desacelerarse; podemos perdernos totalmente en algo y perder completamente la noción del tiempo. Por otro lado, si tenemos una hora de entrega, podemos trabajar de manera muy efectiva”, completó.

Según los expertos, hay dos tipos de personas: las de tipo A, que suelen ser puntuales porque tienen un “reloj incorporado”, y las de tipo B, que siempre llegan tarde porque no tienen la capacidad de calcular y medir bien el tiempo. Los dos tipos de personas sienten que el tiempo pasa de manera diferente.

A través de una serie de estudios, los expertos han descubierto que las personas del tipo A pueden calcular un minuto de forma mental casi exactamente (58 segundos), mientras que las del tipo B no hacen un cálculo tan exacto (77 segundos).

Consejos para no llegar tarde

Aunque el hábito de llegar tarde es difícil de corregir y la puntualidad no se consigue de la noche a la mañana, al menos para los científicos, sí es posible manejarlo un poco.

Calculá tu rutina: escribí cuál es tu rutina diaria (desayuno, ducha, ir al trabajo, hacer ejercicio, etcétera) y estimá cuánto tiempo creés que va a tardar en completarla. Es probable que las personas que llegan tarde se sorprendan de lo que pueden llegar a tardar en hacer cualquiera de estas actividades rutinarias. Este ejercicio es importante para separar las líneas de tiempo poco realistas del cerebro.

Crea una estrategia para hacer las cosas a tiempo: calcular cuánto nos ocupa una actividad concreta nos puede ayudar a planificar mejor las tareas. Invierte el tiempo necesario para llegar en horario. Comenzá con el tiempo que necesitás para llegar a algún sitio. Asegurate de tener en cuenta posibles retrasos (ascensor lento, tráfico, retraso de trenes, etcétera). Una vez que hayas identificado y calculado el tiempo aproximado necesario para llegar allí, agregá unos 15 minutos más.

No caigas en la tentación de hacer más de una actividad a la vez: una razón por la que muchas personas suelen llegar tarde es la multitarea, pensar que pueden hacer más de una cosa a la vez. Si nuestras actividades no son realistas, ¿de dónde sacamos el tiempo para hacerlo todo? Es mejor decir que no a ciertas cosas y poder planificar mejor el tiempo. Si decimos que sí y no llegamos a todo, será peor.