Inseguridad en Hasenkamp: pidieron respuestas a la Justicia y la Fiscalía

Vecinos de Hasenkamp se encuentran en estado de alerta y movilización por la inseguridad que padecen desde hace un tiempo. En una gran convocatoria realizada en la noche del martes, expresaron su malestar y efectuaron duras críticas a la Justicia y a la Fiscalía por no adoptar las medidas correspondientes con los delincuentes que ya todos conocen. En el acto se leyó un documento consensuado, habló la viceintendenta Josefina Leiva Chávez y un damnificado que sufrió dos robos en un mes y dijo que es "una vergüenza" el accionar judicial, al tiempo que agradeció el accionar de la Policía local.

Según se informó a UNO, la bronca de vecinos se fue caldeando por los reiterados robos cometidos, según todos los indicios, por dos hermanos que tiene a maltraer a todos. Pero nada ha sido suficiente para encarcelarlos o alejarlos aunque sea preventivamente mientras se avanza hacia una condena

El documento que fue firmado por muchas personas (hasta que se agotó el espacio en la hoja) fue dirigido a modo de carta a la fiscal Melisa Saint Paul. Dice lo siguiente:

"Nuestra localidad de Hasenkamp, como es de público conocimiento, atraviesa en estos últimos años, y en especial en estos últimos meses, por momentos críticos de inseguridad donde los hechos de robos y vandalismo pasaron de ser aislados a convertirse en una preocupación diaria.

Entre los últimos hechos destacamos robos, amenazas e intento de apuñalar a un vecino que los encontró en pleno acto delictivo, dentro de su propiedad.

La inseguridad, y las situaciones de violencia que vivimos a diario en nuestra localidad, hace imprescindible que se redoblen los esfuerzos.

Necesitamos de forma urgente acciones tendientes a preservar la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías.

Estamos dispuestos a colaborar con lo que sea necesario, haciendo uso de nuestro deber ciudadano para favorecer la tarea de quienes deben actuar, pero por favor, ustedes tomen en serio nuestra problemática porque no puede ser que solo haya medidas si hay muertos o heridos, todos conocemos con nombres y apellidos a quienes están atormentando la tranquilidad de nuestro pueblo, y si ustedes se toman un momento para investigar, verían que tienen reiteradas entradas y salidas de la comisaría y de Fiscalía, pero nos pasan en la calle y se ríen en nuestra cara, y nos roban otra… y otra… y otra vez, porque se sienten impunes sabiendo que entran por una puerta y salen por la otra.

Somos un pueblo de gente tranquila y trabajadora, pero no nos subestimen, cuando nos cansamos de no ser escuchados, vamos a salir a las calles a reclamar por nuestros derechos, como lo estamos haciendo ahora.

La ciudadanía de Hasenkamp queda a la espera de una pronta respuesta a nuestros justos reclamos y la toma de medidas pertinentes".

"Necesitan una medida firme"

La viceintendenta de Hasenkamp, Josefina Leiva Chávez, había mantenido una reunión con vecinos y el personal de la comisaría local el lunes para abordar el tema. En el acto, tomó el micrófono y se dirigió a los presentes: "A mí me pasó, lo viví, sentí el miedo, esa impotencia que se siente cuando no hay respuesta. Hoy me gustaría tener la solución porque entiendo que mucha gente piensa que la Municipalidad es la que puede solucionar esto. Yo quiero aclarar que este tema tiene que ser solucionado por la Justicia, es la órbita del Gobierno de la provincia que tiene que tomar catas en el asunto. Desde el primer momento que nos pusimos en conocimiento de los hechos, el comisario Sergio Aguiar estuvo a disposición de la Municipalidad, rápidamente llamamos a la ministra de Gobierno y Seguridad, la doctora Rosario Romero, se encontraba de vacaciones, por lo tanto respondió al mensaje y puso en conocimiento al jefe de Policia de la provincia (Gustavo Maslein) que también se encuentra de vacaciones. Por lo tanto se comunicó a través del comisario local, el subjefe Departamental, el comisario Miguel Retamar, quien muy amablemente se dispuso a realizar la reunión que tuvimos en la sala de sesiones del Concejo Deliberante".

"Realmente cabe destacar que la Policía ha realizado todo lo que tenía que realizar, actuó, detuvo a los delincuentes, tomó las denuncias, hasta más de lo que tenía que hacer. Pero lamentablemente hay una pate de todo esto que no funciona que es cuando estas personas llegan a la Fiscalía y son liberados. Entonces decidimos llegar un poco más a través de la ministra que nos va a recibir en esta semana, a la Fiscalía, ya sea con el procurador general (Jorge García), con el fiscal a cargo, pero necesitamos hacer llegar este petitorio par que se haga justicia. Porque son suficientes las causas y realmente necesitan una medida firme", aseguró la funcionaria, tal como lo registró el sitio Espacio Vital.

"Es una vergüenza"

Un vecino que fue víctima dos veces de los mismos ladrones, habló con la indignación a flor de piel y contó su experiencia: "La situación que me tocó pasar el sábado jamás me la imaginé pasar, encontrarme con gente que sale de mi casa, y hacía un mes que me habían entrado. En la semana que nos robaron pusimos rejas, me rompieron las rejas y me volvieron a entrar, hasta el nivel que están para llegar, siendo ese el primer paso, porque el segundo paso ni se me pasó por la cabeza de pasar la situación de que me quieran lastimar, porque por ahí tratar de decirlo asesinarme suena un poquito fuerte pero podría haber pasado".

"Lo que me lleva a estar acá, de hacerlo público, en gran parte es por recibir el apoyo de todos ustedes", dijo el hombre, emocionado, y agregó: "Unirse como pueblo es lo único que tenemos, porque escuchar a la fiscal lo que dijo es una vergüenza, decir que me tendría que haber apuñalado para que hoy pase algo, es una vergüenza".

Además, el damnificado destacó el trabajo de la comisaría local, pero lamentó que "es impresionante cómo de arriba a ellos le bajan el pulgar". "El comisario y la gente de la policía de acá hizo mucho más de lo que tenía que hacer, por lo menos conmigo y mi familia", destacó el hombre y concluyó: "Yo voy a ir hasta lo último. Me ingresaron dos veces en un mes sacándome lo poco que tengo".