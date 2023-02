Aconsejan controlar el tiempo de las infancias frente a las pantallas electrónicas

Pautar el tiempo de pantallas sin prohibir, no asumir que los niños, niñas y adolescentes saben lo que están haciendo porque son "nativos digitales", y diferenciar entre actividades que estimulan la creatividad y otras que sólo proveen un consumo pasivo son algunas de las recomendaciones que la organización Chicos.net difundió este lunes para evitar usos excesivos de tecnología en las infancias, en el marco del Día de la Internet Segura que se conmemora este martes.



Se trata de un informe publicado por la organización civil sin fines de lucro Chicos.net que brinda algunas recomendaciones para las familias y busca reflexionar sobre el uso que le dan las diferentes generaciones al concepto de adicción a las pantallas.



Entre los principales consejos, la asociación sugirió pautar el tiempo de pantallas sin prohibir y sin confiar 100% en filtros o controles externos; no asumir que saben lo que están haciendo porque son "nativos digitales"; y conversar y pactar reglas a fin de fortalecer la autogestión del tiempo y consensuar momentos de desconexión de las tecnologías: en la mesa, antes de dormir, en las salidas al aire libre, cuando estamos con amigos y amigas.



También remarcaron la importancia recordar que Internet constituye un espacio de socialización de los y las jóvenes, y recomendaron discernir entre actividades que son beneficiosas para estimular la creatividad, la imaginación, la expresión, la socialización, la resolución de problemas y otras que sólo proveen un consumo pasivo.



"Poder comprender y conversar en familia sobre el funcionamiento de plataformas, redes sociales y videojuegos permitirá desarrollar estrategias que ayuden a decidir cuándo conectarse y cuándo desconectarse en lugar de que la tecnología decida por nosotros", se indicó en el texto.



Asimismo, en el informe pidieron evitar utilizar el término "adicción" para no encasillar la conducta de los niños, niñas y adolescentes y "permitirles ir moderando su tiempo de conexión".



Sobre este punto, el observatorio de Chicos.net profundizó en las percepciones de las distintas generaciones sobre el concepto de adicción a partir de focus groups, entrevistas y encuestas realizadas a nivel nacional entre 2020 y 2022.



Los resultados permitieron observar que hay una brecha en las percepciones de adultos y adolescentes sobre el uso de dispositivos, ya que la mayoría de los adultos consideran que sus hijos e hijas tienen un vínculo adictivo con la tecnología, mientras que los chicos y chicas perciben que es algo que ellos y ellas sí pueden controlar.



"Los adultos utilizan la palabra adicción para describir este vínculo porque es un término muy instalado en nuestra sociedad. Solemos decir 'tengo una adicción a la comida', 'no puedo dejar de ver la tele, estoy adicto'", indicó a través de un comunicado Marcela Czarny, directora de Chicos.net.



"Cuando hablamos de cómo los chicos y chicas utilizan los dispositivos, es mejor hablar de uso excesivo, uso indiscriminado, pero no hablar de adicción. No cualquiera es un adicto", reflexionó la especialista.



Y destacó: "Es un peligro al que sin dudas hay que estar atentos como adultos, pero sin generalizar desde el prejuicio. Esto solo conlleva una estigmatización en vez de ayudarlos a desarrollar criterios y estrategias de protección frente al uso de los dispositivos".







Télam