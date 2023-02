GH: tensa gala de nominación con un voto cantado y anulado

En una gala tensa, todos los participantes votaron diferente en una noche en la que luego de que Romina nominara a Alfa, tras contarle a sus compañeras que había soñado que lo votaba, Gran Hermano le anuló el voto al considerarlo como cantado. Así lo confirmó Santiago del Moro minutos antes de que se definiera la placa.

Así votó el resto de los participantes:

NACHO (Nominación espontánea)

3 a Camila y 2 a Walter. “La quería hacer más que nada para cuidarme de que no me la hagan a mí ni a los que quiero que se vayan de la casa”, expresó Juan Ignacio al utilizar la herramienta, que sorpresivamente no fue usada la semana pasada.

JULIETA

2 a Lucila y 1 a Walter. “La quiero muchísimo, siempre tuvimos una buena relación, pero es una realidad que en su primera edición no jugábamos juntas. Es lógico que se pegó a nosotras porque somos las únicas chicas que estamos acá”, remarcó sobre "La Tora". Julieta, la líder de la semana, hoy deberá salvar a uno de los nominados.

ROMINA

2 para Camila y 1 para Walter. “Siempre voto por afinidad, por quién me siento más cómoda o le tengo cariño. Nos llevamos bien, creo que es una buna persona, pero tengo más cariño por otros compañeros”, manifestó la exdiputada al otorgarle sus primeros dos votos a la pianista.

CAMILA

2 para Lucila y 1 para Romina. “Es con quien menos afinidad tengo. Hay comentarios que no me gustan, porque quiere armar pelea”, apuntó la pianista al nominar a la Tora.

DANIELA

2 para Walter y 1 para Camila. “Me baso en esta semana que fue muy tensa y fea, vivimos una discusión muy fuerte, le dijo cosas hirientes a Romina. Voy a dejar que el público lo juzgue”, analizó Pestañela al ir en contra de Alfa.

“Por una cuestión de afinidad, porque es la última que llegó. Creo que es una gran jugadora que nos estudió de arriba a abajo antes de entrar”, precisó la modelo en su voto a Camila.

MARCOS

2 para Lucila y 1 para Danilela. “No tengo tanta relación con ella como con otros compañeros”, declaró el primo en el confesionario cuando votó a la Tora.

“Si bien tenemos buena relación, no tengo tanta afinidad con ella como con otros”, detalló Marcos al votar a Daniela.

LUCILA

2 para Camila y 1 para Walter. “Es por afinidad, me hace sentir incómoda y lo está usando a Alfa. Sabe con quién jugar y con quién no, y no se puede quedar bien con Dios y con el Diablo”, sostuvo la Tora al votar a la pianista.

“Me hace sentir incómoda porque dice que Walter le hace acordar al padre y después hay situaciones que son como de pareja. ¿Qué clase de relación tenía?”, disparó Lucila.

WALTER

2 para Romina y 1 para Lucila. “No estamos en un club espiritual ni en una cena de amigos. Veo que voy a ir a placa esta semana y tengo que votar pensando en que me quiero quedar hasta el final”, expresó Alfa antes de darle sus dos votos a la exdiputada.

“Pienso en que vamos a ir varios a placa, quiero que venga conmigo. No enfrentarla, pero quiero ver qué pasa”, precisó Walter sobre su nominación a Romina.

VOTACIÓN FINAL