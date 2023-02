Caruso Lombardi se recupera favorablemente de una cirugía por un tumor en el cerebro

A Ricardo Caruso Lombardi le encontraron un tumor en el cerebro. El técnico que rompió récord de salvar equipos del descenso contó que tuvo que ser operado por un tumor en el cerebro y que, si bien se lo extirparon, su vida todavía corre peligro.

Caruso Lombardi, de 61 años contó en una entrevista para El Ascenso x 3 que se dio cuenta de la enfermedad mientras trabajaba.

«Cuando dirigía en Belgrano, empecé a sentir un dolor justo arriba de la oreja. Me ponía hielo, pero no le daba mucha importancia», reveló el ex entrenador de San Lorenzo.

Sin embargo, como seguía con molestias, no dejó pasar más tiempo porque su padre había tenido un problema de salud y podría estar vinculado a los dolores que le hacían cada vez más difícil el día a día. «Como mi papá había tenido un aneurisma fui a hacerme un chequeo. Y tenía un tumor en la cabeza», reveló el ex DT de Racing y Tigre, entre muchos otros clubes de la Argentina. En ese momento decidió hacer pública su enfermedad, recibiendo el afecto y cariño de la gente del fútbol.

«Estuve en varios hospitales, clínicas y, en síntesis, o me operaba o me quedaba ciego», enfatizó. Y agregó: «Me interné en el Mater Dei, me operaron por seis horas y este lunes me sacan los puntos. Obviamente que después voy a tener que hacerme chequeos».