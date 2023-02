La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá el futuro de internet

La Corte Suprema de Estados Unidos examinó un caso histórico que podría transformar internet si decide que las empresas tecnológicas como Google o Facebook deban responder legalmente por los contenidos que difunden, se informó este martes.



Los nueve jueces que componen la Corte Suprema comenzaron a abordar el alcance de una ley que, desde 1996, les otorga inmunidad a las empresas tecnológicas.



Los ataque en París y la denuncia a Google



El caso está vinculado a los atentados de noviembre de 2015 en París y se deriva de una denuncia contra Google presentada por familiares de Nohemi González, una de las 130 víctimas de estos ataques, según consignó la agencia de noticias AFP.



González, que estudiaba en Francia, murió en la cafetería La Belle Equipe a manos de un comando del grupo Estado Islámico (EI).



Sus padres acusan a YouTube de haber recomendado vídeos del grupo yihadista a algunos de sus usuarios.



Según ellos, "al recomendar videos del EI a sus usuarios, Google ayudó al Estado Islámico a difundir su mensaje y, por lo tanto, le brindó apoyo material".



¿Qué es la "sección 230"?



En 2015, los tribunales federales desestimaron la denuncia en nombre de una disposición legal conocida como "sección 230", que fue adoptada cuando internet estaba en sus inicios y que se convirtió en uno de sus pilares.



Esta "sección 230" decreta que las empresas de internet gozan de inmunidad legal por el contenido que publican porque no son "editores".



Por el contrario, los familiares de Nohemi González estimaron, que Google no se limitó a distribuir contenidos del EI, sino que su servicio seleccionó usuarios para ofrecerles los videos del grupo yihadista, por lo que no puede reclamar esta inmunidad.



"La selección de los usuarios a los que se recomendaron los videos del EI se hizo mediante algoritmos informáticos creados e implementados por YouTube", argumentaron en un recurso remitido a la Corte Suprema.



El alto tribunal aceptó este recurso e insinuó que estaría dispuesto a cambiar la jurisprudencia.



Los gigantes tecnológicos piden no innovar



En tanto, Google pidió a la corte que "no debilite una parte central del internet moderno, ya que las recomendaciones proporcionadas por los algorítmos son las que hacen posible encontrar las agujas en el pajar más grande de la humanidad", enfatizó.



Por su parte, el grupo Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), insistió en que "las recomendaciones solo sirven para organizar el contenido publicado en línea, pero no constituyen un trabajo de edición".



La Corte Suprema dictará sentencia antes del 30 de junio.







