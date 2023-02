Se extendió el plazo para adherir al programa de promoción del empleo industrial

Estación Plus Crespo

Continúa vigente el Programa de Promoción Industrial Entrerriano, una herramienta lanzada por el gobierno provincial que busca generar 1.500 puestos de trabajo. Con el fin de interiorizar y allanar el camino para que cada vez más industrias puedan sumarse al programa de Promoción del empleo industrial el gobierno ha extendido el plazo para que más empresas puedan sumarse al mismo.



El Programa de Promoción del Empleo Industrial Entrerriano tiene como objetivo propiciar la creación de fuentes de empleo industrial genuino y permanente en la provincia de Entre Ríos, beneficiando a empresas privadas constituidas en el país o que se hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio de acuerdo al régimen jurídico vigente y que cumplan con los siguientes requisitos :



Tener constituido Domicilio Fiscal Electrónico ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos. ( https://youtu.be/IrkVi_UHdik )



Estar inscripta en el Registro de Establecimientos Industriales de la Provincia de Entre Ríos. ( https://apps.entrerios.gov.ar/industriaycomercio/extranet )



No registrar deuda exigible en el fisco provincial.



No encontrarse informada en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. ( http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador/Busqueda )



Acreditar incrementos en la nómina de trabajadores registrados por tiempo indeterminado y a jornada completa en la provincia de Entre Ríos, durante el período de vigencia del programa y considerando como base la citada dotación al 31 de julio 2022.



Cabe destacar que las solicitudes serán analizadas por la Dirección General de Industria dependiente del Ministerio de Producción, verificando los datos proporcionados, acorde a los lineamientos establecidos mediante el presente Programa. Para formalizar la adhesión, los solicitantes deberán ingresar con clave fiscal a la página web de la AFIP - Servicios de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, opción Servicios - "Decreto N° 2738/22 MEHF - "Programa Promoción del Empleo Industrial Entrerriano".



Posteriormente, al cierre de cada trimestre calendario a partir de la entrada en vigencia del programa y a través del mismo portal, deberá gestionarse la tramitación de los beneficios. El monto mensual a liquidar para cada firma resultará de multiplicar la cantidad de empleados a tiempo indeterminado y por jornada completa en la provincia de Entre Ríos en que se incrementó la planta de personal al cierre del mes (respecto de la cantidad de empleados a tiempo indeterminado y por jornada completa en la provincia al 31/07/2022), por el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente durante el citado mes, por el porcentaje obtenido en función del tamaño de la empresa y el porcentaje resultante del incremento de la nómina acreditada al finalizar el mes (conforme Anexo I Decreto 2738/22).



Los pagos se efectuarán de manera trimestral y la fecha del mismo será definida conforme cronograma que a tal fin establezca el Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Para mayor información dirigirse a la Dirección General de Industria Laprida 465 Piso 2° - , telefónicamente al +54 (0343) 4208160 / 4207861 o via correo electrónico: [email protected]