Hallaron un "planeta prohibido" fuera de nuestro Sistema Solar

Un grupo de astrónomos de la NASA descubrió un planeta llamado TOI -5205b al que se lo conoce como “planeta prohibido” debido a que desafía todas las leyes conocidas hasta el momento.

Se trata de un planeta del tamaño de Júpiter que llamó la atención de los investigadores por orbitar alrededor de una estrella muy pequeña de color rojo, clasificada dentro de las “enanas M”, que se llama TOI-5205.

Esta estrella enana roja tiene aproximadamente el 40% del tamaño y la masa de nuestro Sol, y una temperatura de aproximadamente 3.127°C (el Sol tiene 5.527°C).

Debido a sus características de tamaño y brillo, estas estrellas no son ideales para que se forme un planeta. Es por estos motivos que a TOI -5205b se lo denomina “planeta prohibido” debido a que su creación no tendría que haberse producido en ese ámbito.

“La estrella principal, TOI-5205, tiene alrededor de cuatro veces el tamaño de Júpiter pero, a pesar de las leyes, pudo formar un planeta similar a Júpiter, lo que es demasiado sorprendente”, explicó Shubham Kanodia, autor del estudio con los detalles del hallazgo que fue publicado el martes en The Astronomical Journal.

Cómo se formó el "planeta prohibido"

Cuando el planeta TOI 5205b cruza frente a su estrella durante la órbita bloquea el 7% de su luz.

El descubrimiento de este sistema planetario desafía las teorías sobre la formación de planetas.

Las estrellas se forman a partir de nubes masivas de gas y polvo que hay en el espacio. El material sobrante de esta formación se arremolina alrededor de la estrella y crea un disco giratorio donde nacen los planetas.

“Al principio, si no hay suficiente material rocoso en el disco para formar el núcleo inicial, no se puede formar un planeta gigante gaseoso. Y al final, si el disco se evapora antes de que se forme el núcleo masivo, entonces no se puede formar un planeta gigante gaseoso. Sin embargo, TOI-5205b se formó. Según nuestra comprensión nominal actual de la formación de planetas, TOI-5205b no debería existir; es un planeta 'prohibido'”.

El planeta fue descubierto gracias al Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS) de la NASA. La misión fue lanzada en 2018 y tiene como objetivo examinar la luz de las estrellas más cercanas y brillantes para detectar reducciones de esa luz. En caso de que una estrella tenga reducciones de luz, significa que tienen planetas que las orbitan.