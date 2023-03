Dueño de un geriátrico de Aldea Protestante irá 5 años a la cárcel por la muerte de una anciana

Néstor Fabián Lorenzón figuraba hasta el 2019 como responsable del geriátrico “Don Luis”, de Aldea Protestante, en el departamento Diamante. Ese año, familiares de una mujer de 85 años lo denunciaron por hallarla prácticamente agonizando y, pese a que fue trasladada a un centro asistencial, la anciana falleció.

Si bien no se pudo constatar la causal de la muerte -porque no se le practicó la autopsia correspondiente-, los testimonios dieron cuenta del estado deplorable en el que se encontraba la mujer al ser internada y testigos aseguraron que no le daban de comer, no la higienizaban y no le prestaban los cuidados mínimos. El geriátrico fue oportunamente clausurado.

A cuatro años de aquel episodio, Lorenzón acordó en un Juicio Abreviado la pena de cinco años de cárcel por el delito de Abandono de persona, pudo saber Códigos, programa que se emite por El Once.

Lorenzón ya contaba con un antecedente condenatorio, condicional, por Estafa en 2019; por lo que se le revocó el beneficio y, de ahora en más, con la nueva condena, deberá cumplir prisión efectiva.

Tras el fallo, la fiscal de Diamante, María Florencia Baigorria, se mostró conforme con la sentencia dictada por el juez Gervario Labriola y destacó la importancia de resaltar “cómo deben darse los servicios de cuidado a los adultos mayores”.

“Los familiares confiaron en el cuidado de su madre trasladándola a una institución que suponía tener las condiciones para ello y una persona responsable que no realizó las acciones que correspondía”, argumentó. De hecho, se supo que en el geriátrico no contaban ni con los alimentos para preparar una vianda a los abuelos allí alojados.

“Se probaron las falencias edilicias en el lugar y, en el caso de la víctima, la falta de alimentos e hidratación que desencadenaron en el grave estado de salud en el que arribó al hospital”, mencionó la fiscal en esa entrevista.