Bordet pidió un replanteo profundo del sistema impositivo nacional aplicado a la producción

“Producimos entre las tres provincias una parte del PBI de la Argentina y lo que se recibe a cambio es muy poco. Nuestros productores tampoco reciben de parte de los gobiernos centrales la misma retribución”, alertó el mandatario, que estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta.



El acto se desarrolló en la ciudad de Córdoba, en el auditorio del Centro Cívico bajo el lema “Primeros 25 años de integración regional, federalismo para el desarrollo productivo y la inserción internacional”. En ese marco los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, de Santa Fe, Omar Perotti y Bordet llevaron a cabo la reunión de gobernadores y, luego, Entre Ríos recibió la presidencia de la Región Centro.



Durante su discurso, Bordet sostuvo que "es tiempo de hacer un replanteo profundo que revise los esquemas impositivos nacionales que se aplican sobre los sistemas productivos”.



“Se habla mucho del alto costo fiscal y, sin embargo, si uno analiza el componente impositivo, puede advertir que son prácticamente inexistente gravámenes, tasas o impuestos provinciales sobre los costos de producción. La mayor parte está en los impuestos y aranceles que se cobran desde el Estado central y que tienen muy poca retribución en devolución a nuestros sectores”, alertó.



También puso como ejemplo el impacto de la sequía: “todas nuestras provincias están siendo afectadas duramente por este fenómeno, y desde los gobiernos provinciales hemos tomado medidas paliativas. Hemos estado al lado de nuestros productores. También hay medidas del gobierno nacional para asistir”, dijo, pero entendió que "es tiempo de hacer un replanteo del sistema productivo de nuestra región”.



En esa línea, consideró que "esta es una misión que tendremos que llevar adelante, y quienes integran este núcleo de trabajo de la Región Centro deberán trabajar y elaborar".



Energía eléctrica



Acto seguido, el mandatario entrerriano hizo foco en la falta de federalismo en la distribución de los recursos de parte de los sucesivos gobiernos nacional. Mencionó el ejemplo de la tarifa eléctrica y explicó que "Entre Ríos produce más del triple de la energía que consume y sin embargo son migajas las que recibimos en concepto de regalías”. Además remarcó que es la única provincia “que no está ni en zona cálida, ni en zona fría, y por lo tanto no recibimos ningún tipo de subsidio”.



"Vemos que barrios opulentos de la Ciudad de Buenos Aires pueden consumir indiscriminadamente la cantidad de energía que desean pagando un muy bajo costo; o vemos cómo se le condonan las deudas a las empresas privadas distribuidoras de la energía eléctrica en el AMBA”, describió Bordet y resaltó el esfuerzo de “nuestras empresas provinciales de Energía” para “sostener una estructura de costos y un cuadro tarifario acorde a lo que debemos pagar en nuestras regiones”.



“Esto no es una crítica puntual a este gobierno. Es un problema sistémico que tiene la Argentina desde hace varios años. Pasó con el gobierno anterior, pasa con este gobierno y esperemos que no pase más. Para eso tenemos que trabajar como bloque regional y apoyar iniciativas de este tipo como están trabajando nuestros senadores”, afirmó Bordet en referencia al proyecto ingresado al Senado de la Nación para reducir la tarifa eléctrica.



Por último, subrayó que “seguiremos planteando incesantemente terminar con las inequidades de un sistema central que tiene una asimetría fenomenal en el sistema de subsidios”. También insistió con el impulso a la economía del conocimiento: “tenemos que avanzar decididamente en dar apoyatura a distintas startups y a las pymes que están trabajando y que muchas veces se les dificulta conseguir o tener inserción en un esquema nacional”.



También estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, y el presidente del Ente Región Centro de Entre Ríos, Claudio Ava Aispuru.



Federalismo, previsibilidad y desarrollo



Por otra parte, el mandatario entrerriano se refirió a la creación de la Región Centro hace 25 años. “Muchas veces se habla de que en Argentina no existen políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno y que perduren en el tiempo, pero la Región Centro refleja lo contrario; que las políticas públicas pueden plasmarse y permanecer en el tiempo. Es una expresión cabal de federalismo, de la vocación y la voluntad de tres provincias, independientemente de los gobiernos, de constituirse en un bloque”, apuntó.



Llamó a “ratificar y consolidar” la unión de las tres provincias “para que quienes nos sucedan encuentren un camino para seguir dándole a nuestra Región previsibilidad, desarrollo, inclusión social, y las condiciones para generar arraigo e identidad en nuestras provincias. En un mundo cada vez más globalizado, más se necesita identidad local y regional. Esto es la Región Centro", continuó Bordet.



Valoró el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), “que permanentemente está apoyando estas iniciativas y poder llegar a mercados del mundo con nuestra oferta exportable y generar oportunidades e ingreso de divisas a nuestros sistemas económicos provinciales", resaltó.



En el acto se dio lectura a distintas decisiones tomadas por la Mesa Ejecutiva de la Región Centro, entre ellas la realización en Paraná del 2º Congreso Internacional de Maíz y de la 9º Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad organizada por el Foro de Empresarios de la Región Centro.