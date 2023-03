El Kun Agüero sufrió una arritmia en vivo en un stream con Ibai Llanos

Preocupado por la situación, el influencer detuvo el directo mientras que los seguidores aseguraban que veían “raro” al ex jugador de la Selección

Sergio Agüero fue protagonista de un desafortunado episodio mientras compartía una transmisión de Twitch junto al reconocido streamer español Ibai Llanos. El ex delantero del Barcelona sufrió una “mini arritmia”, como él mismo lo definió, y utilizó su celular para chequear su salud.

“No es mala. Estoy pensando que por ahí Clara es la picante, ¿Sabes que sí?”, le comentaba el argentino a Ibai antes de frenar su monólogo para tomarse el pecho. “Ey Kuni, son las dos de la mañana”, le replicó su compañero mientras se daba cuenta que algo extraño estaba sucediendo.

Al ver que el ídolo del Manchester City no contestaba ni seguía la conversación le preguntó que pasaba. “Uff, creo que... (Chequea su celular) creo que me agarró una mini arritmia”, le confesó. En ese momento, la cara del youtuber de 28 años cambió radicalmente: “¿Ahora mismo? ¿Quieres que veamos a un médico?”.

“No, no”, le aseguró el Kun mientras se tomaba el pulso. “No, porque tengo un chip, y me va a detectar... mandaría la señal, porque capaz que es algo que pienso yo”, añadió.

En un ambiente tenso, ambos se olvidaron que estaban transmitiendo en vivo y se quedaron chequeando los datos en el celular: “Fue raro, fue raro eh”, consideró Agüero sobre lo que acababa de sentir. “Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé”, continuó.

“Fue raro, sentí algo raro, como fuera de circuito... mirá si me estoy muriendo”, intentó bromear en ese momento para descontracturar. “¿Cerramos el directo?”, le propuso Ibai. “Ahora cerramos, no pasa nada. Pero la gente quiere esperar...”. Segundos después el presentador español decidió cortar con la transmisión.

Cabe recordar que durante el Mundial de Qatar, Agüero dio detalles del chip que lleva en su cuerpo desde que se le detectó su problema cardíaco. En una transmisión en directo junto a Lionel Messi y el Papu Gómez, el Kun contaba: “Acá tengo el chip, me abrieron acá y el chip es así de grande. Podés creer que el médico me mandó un mensaje que tuve una arritmia ventricular el 8 de junio. ¿Ahora me decís? Pasaron seis meses. Empecé a mirar los chats y ese día jugué a la pelota”.

“¿Te controla el médico?”, le preguntó La Pulga. “Yo tengo un polar que me marca una gráfica y ellos ven si va bien o si hay algún corte”, contestó el ex jugador de la selección argentina mientras se levantaba la remera para mostrar la cicatriz que le quedó por la operación. Messi siguió averiguando sobre el tema: “¿Continuamente estás con el médico? ¿O de vez en cuando?”.

Para cerrar, el Kun detalló sobre su situación. “Cada tanto voy a correr o a jugar a la pelota. Ahora iba a jugar y se suspendió. Ahí me pongo el polar y después le mando. Pero igual estoy bien, en algún momento cantaremos flor. Esperemos que no sea ahora”, concluyó.

Los antecedentes de salud del Kun Agüero

El ex delantero de 34 años sufrió una arritmia cardíaca durante el partido que se desarrolló el pasado 30 de octubre del 2021 frente al Alaves por la liga española. En ese momento, tras saltar en una pelota dividida se tomó el pecho y alertó al árbitro de lo que estaba sucediendo. Finalmente, abandonó el campo ante la incertidumbre de todos los presentes.

Casi tres meses después, alejado de las canchas y con exámenes médicos prácticamente diarios, el argentino anunciaba su retiro oficial del mundo del fútbol profesional. El anuncio tuvo lugar en un acto celebrado en la tribuna del Camp Nou al que asistieron, entre otros, el presidente de la entidad catalana, Joan Laporta, los jugadores de la primera plantilla del Barcelona, y Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, club en el que Agüero militó entre los años 2011 y 2021.

Durante ese período, su médico cardiólogo Roberto Peidró negó que su afección haya sido causada por la vacuna del coronavirus. “El COVID-19 no tuvo nada que ver, la vacuna del COVID-19 tampoco tuvo nada que ver. Absolutamente nada que ver”, afirmaba el profesional de la salud que asiste al futbolista desde el 2004.

El médico explicó que después de que Agüero, de 33 años, se sintiera mal en la cancha el 30 de octubre, se le realizaron estudios y se le detectó que “tiene en una zonita del corazón una muy pequeña cicatriz, de menos de un milímetro, por el que hace como un cortocircuito y larga esas arritmias”.

“Lo que se le hizo con un cateterismo es quemarle esa zona de donde salían las arritmias, pensamos que esto va a andar muy bien y va a solucionar el tema pero la cicatriz la va a seguir teniendo”, indicaba el cardiólogo, con el consentimiento del ex futbolista. “Le aconsejamos que no debería hacer un deporte de alto rendimiento que implique un estrés físico y mental tan importante durante varias horas al día”, comentó.

“Puede hacer deportes, va a hacer una vida normal de cualquier persona normal pero los futbolistas viven otra vida”, advirtió en diálogo con Radio Millenium.

Infobae