Pablo Bolzán, hijo orgulloso de un Héroe de Malvinas: "Ellos viven en nuestra historia y son del pueblo"

Pablo Bolzán tiene 42 años y hoy lleva con honor un apellido que quedó grabado en la historia argentina. Es hijo del Capitán (PM) Danilo Bolzán, un crespense al que casi no conoció como padre, porque precisamente entregó su vida por la Patria, cuando él tenía apenas 2 años. Sin embargo, la proeza que protagonizó ese destacado aviador que luchó en la Guerra de Malvinas, llevó a que muchísimas personas lo conocieran y así, poco a poco, pudo recrear su imagen: la de un héroe nacional.

Pablo Bolzán, su madre y su prima Leticia en el homenaje a los pilotos fallecidos en Rio Gallegos

Como si el sentimiento por nuestra Nación fuera parte del ADN heredado, despojado de toda mezquindad y fiel a los ideales de su padre, Pablo Bolzán expresó a FM Estación Plus Crespo: "De los tres aviones que se derribaron, el de mi padre es el único que cayó en tierra, en un punto muy chiquito en las islas, cerquita del mar. Recién en el 2016 llegué hasta ese lugar, porque es de difícil acceso. Ahí tuvo su primera tumba, parece una contradicción, pero es un espacio muy pacífico. En junio o julio de 1983, armaron el cementerio. Recolectaron todos los cuerpos que había diseminado por las islas y los reunieron en Darwin. Un lugar muy duro, así lo manifiestan todos al recorrerlo, por las sensaciones que produce. Si bien sé que una familia trajo a su ser querido, los restos de mi padre están allá. Creemos que está donde tiene que estar. No se nos ocurrió en ningún momento hacer un traslado, porque consideramos que ellos viven en nuestra historia y son del pueblo. De hecho, unas cuantas pertenencias las hemos donado a museos. Pequeñas cosas guardamos obviamente, pero otras no, como unifomes, cascos que usaba. Son héroes de todos y esa es una manera de que se aprecie, que mucha gente pueda ver y conocer esas historias. Lo que está en el terreno de las islas no se puede sacar de allí, salvo autorización expresa del gobierno de ahí. Me autorizaron pequeños trocitos del plexiblas y un inglés me donó un pedacito de chapa identificatoria del avión, pero todo lo demás, creemos que tiene que estar en los museos, para las generaciones futuras".

Danilo Bolzán y su hijo Pablo en la casa paterna en Crespo

Preservar pensando en el futuro es la actitud que otros han tenido y el efecto ha sido ni más ni menos, que posibilitarle a ese hijo de héroe, hacerse una noción de su padre. En tal sentido, Pablo contó: "Papá tenía 27 años cuando murió y yo 2. Pipi Sánchez fue el único aviador que volvió de la misión de mi padre, con él intercambiamos mensajes y nos vemos cuando podemos. Hubo una etapa, siendo yo más joven, que conversaba mucho con ellos para pedirle referencias e ir armando la imagen de mi papá. Incluso, en el 2004 mi madre viajó a Río Gallegos y le entregaron una caja con unos diplomas y un VHS: era la filmación de una cena que habían tenido en una casa de esa ciudad, el 6 de junio -mi padre muere el 8 de ese mes-. Había varios pilotos y esa fue la primera vez que lo ví a mi papá con animación, porque no era foto sino video. Pero no tenía audio. Con el tiempo, dimos con la tecnología que nos permitió recuperar el audio y esa fue la única vez que escuché su voz", reveló con emoción y agregó: "Por eso consideramos como importante el resguardo de ese material y cuanto más para el futuro".

Danilo Bolzán y sus compañeros “Halcones” en un momento de descanso en plena guerra.

Pablo Bolzán es abogado, trabaja en una empresa privada, vive con su familia -esposa y dos hijas- en Buenos Aires y ha tenido varias veces la posibilidad de pisar el suelo malvinense. Recordando esas experiencias, sostuvo: "He tenido la oportunidad de viajar en 6 oportunidades, tengo correlación con gente de las islas, con pilotos británicos y es en esas circunstancias que llegué a dimensionar la trascendencia de la acción de mi padre. Cuando ellos me brindan un respeto, evidentemente es porque combatieron de buena forma, bien. Esa fue mi pauta de que habían hecho bien las cosas, tanto los pilotos, como los mecánicos y todos los que estuvieron con ellos".

La figura del Capitán Danilo Bolzán se destaca en el país y se revaloriza más aún en la patagonia, donde incluso una institución lleva su nombre. "Río Gallegos es una ciudad que los cobijó a todos. El común de la gente vivió la guerra de otra manera. Allá por el 2004, se inauguró una escuela pública primaria, que tiene el nombre de mi padre. Junto con mi prima Leticia -que es oriunda de Crespo y tiene una librería en la ciudad-, estuvimos hace un mes y pudimos visitar la escuela. Fue muy emocionante. Era un viernes, a la hora de salida de los niños de su jornada, ya volvían a sus casas después de festejar el aniversario de la escuela. Los saludamos y fue muy fuerte, porque los de 6º grado tenían en su buzo de egresados, las Islas. Nos sorprendió el grado de conocimiento que tenían de quién era Danilo Bolzán, la gesta. Nos llegó muy profundo escucharlos. Una de las niñas se nos acercó y nos abrazó llorando, nos agradecía. Pero la realidad es que los agradecidos como familiares, somos nosotros".

La escuela de Rio Gallegos que lleva el nombre del capitán Danilo Bolzán

"En Crespo hay una calle con su nombre y otra de Juan José Falconier, eso es muy importante para las generaciones futuras. Es lindo que los chicos sepan quiénes fueron y qué hicieron. Cada 3 ó 4 meses, o cuando puedo, voy a Crespo. Me resulta una ciudad agradable y con muy buena gente, siempre pujante, con emprendimientos nuevos", añadió Pablo.

"Él siempre transmitía a sus compañeros y a sus amigos de la Fuerza Aérea, que era de la Capital Nacional del Huevo. A modo de apodo, lo conocían como 'El Ruso'", referenció el hijo del destacado piloto Héroe de Malvinas. Desde aquí salió quien no dudaría en defender a su Nación, aún con su vida. Esa actitud de valentía y entrega define a Danilo Bolzán y a su familia que a la distancia lo acompañaba: "A los 18 años ingresó a la Escuela de Aviación y siguió su carrera militar. Allá por fines del '81, había decidido abandonar Villa Reynolds, provincia de San Luis -donde estaba la Base de la 5ª Brigada-, para volver a Córdoba y que mi madre retomara sus estudios universitarios. Ella los había pospuesto cuando se casaron. Luego del 2 de abril, él recibe una carta de su compañero Luciano Guadagnini, donde le relataba lo que estaba sucediendo en el sur. Claramente la preparación que había tenido y esa vocación, lo empujó a tomar la decisión al día siguiente, de pedir el Pase al sur. Habló con sus jefes, lo autorizaron y tuvo que rehabilitarse, es decir, volver a estar en condiciones de piloto de combate y eso sucedió. Creo que esa decisión tuvo que ver con su vocación de servicio, con el mensaje que pretendió dejarnos y que debemos tener presente en nuestras respectivas actividades diarias. En aquel entonces, mi madre y todas las esposas de Los Halcones, son personas que vivían y sentían a la Fuerza Aérea muy profundamente, porque parte de sus vidas estuvieron dentro de las Brigadas. De allí, que no había mucha posibilidad de opinar: decidió y fue. El carácter de mi padre era fuerte, decidido. Por naturaleza no son dubitativos. Con los años cambian las perspectivas, pero en ese momento era así. Siempre le transmitió tranquilidad a mi mamá, porque así habían sido formados. Contaban con un entrenamiento muy alto, de primer nivel. A pesar de que en comparativa con los británicos, tenían aviones más antiguos y con menos tecnología, el entrenamiento y la cantidad de horas de vuelo que reunían, eran importantes. Por eso pudieron hacer lo que hicieron".

Pablo y Leticia Bolzán en un mural de homenaje a Danilo en Rio Gallegos

Danilo Bolzán tiene hoy ya su tercera generación, plenamente consciente de su legado civil: "Mi hija ha contado en su clase quién era su abuelo y siempre recoge un respeto de sus compañeros. Eso muy lindo", comentó Pablo, quien año a año cosecha el afecto de todo argentino que honra la entrega de esos hombres, que con la razón, el cuerpo y el corazón, llegaron a Malvinas y se quedaron para siempre.