Provincia destituyó al comisario que estafó a un anciano

El Gobierno entrerriano sacó de sus filas a Edgar Daniel Luna, ex Jefe de Comisaría de Villa Domínguez, en el departamento Villaguay.

Se trata de quien prestaba servicios en la dependencia ubicada en la localidad situada en el centro de la provincia, a poco más de 170 kilómetros de Paraná: Villa Domínguez.

Luna fue condenado el 17 de marzo de 2022 por el delito de estafa en concurso real con violación de los deberes de funcionario público, supo Entre Ríos Ahora. Entonces, en el marco de un juicio abreviado, aceptó la pena de un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por dos años. La sentencia fue emitida por el juez de Garantías de Villaguay, Rubén Alberto Chaia, quien homologó el acuerdo presentado por el fiscal Mauro Quirolo y el abogado defensor del Comisario.

La historia salió a la luz cuando la víctima se animó a contar lo que estaba viviendo. Su relato fue escuchado por empleados del área de Desarrollo Social del municipio y hasta por el intendente Juan Secundino Romero, quienes dieron cuenta de ello en el proceso judicial.

Al cumplirse un año de la condena, la Provincia informó oficialmente el 23 de marzo que Luna fue destituido mediante el decreto N° 3717, fechado el 26 de octubre de 2022. El decreto fue firmado por Rosario Romero, ministra de Gobierno y Justicia.

De acuerdo al decreto de remoción, en el marco de un sumario administrativo, el Comisario fue destituido por haber violado el “artículo 201° inciso a) del Reglamento General de Policía, por la supuesta infracción al artículo 160°, 161° inciso 1) y 13) concordante con el artículo 4° inciso a) e i), artículo 11° inciso a) y f), artículo 12° inciso a), b), c), q) y s), artículo 162° con el agravante del artículo 187° inciso 1), 2), 3), 6) y 7) del Reglamento General de Policía”.

Las actuaciones se iniciaron en 2018 y se lo investigó por la “extracción y mal administración del crédito otorgado por el ANSES al ciudadano SS, por parte del funcionario policial Luna, como así también la conducta irregular desplegada por el causante al haber omitido la pertinente autorización del comando superior para la ubicación de dicho ciudadano en las instalaciones de la Comisaria de Villa Domínguez, Departamento Villaguay”.

Más adelante se agregó la sentencia que recayó sobre Luna, como así también el dictamen N° 093/22 del Honorable Consejo de Disciplina Policial II, quien opinó que “salvo mejor y más elevado criterio superior, se debería sancionar al Sub Comisario Edgar Daniel Luna con destitución por cesantía”.

Dicho criterio fue compartido por Gustavo Maslein, Jefe de Policía de Entre Ríos; y también la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Justicia. Así las cosas, el organismo que encabeza Rosario Romero emitió el dictamen N° 849/22, donde explicitó que “no encontró objeción a la sanción sugerida por el Señor Jefe de Policía de la Provincia”.

El Comisario estafador

El ahora ex Comisario de Villa Domínguez fue condenado por la Justicia en el marco de un juicio abreviado, es decir, en un proceso en el que reconoció haber estafado a un anciano de su localidad.

De acuerdo a la sentencia a la que accedió Entre Ríos Ahora, Luna admitió que entre 2017 y mayo de 2018 entabló una supuesta relación de solidaridad con un adulto mayor que vivía en condiciones precarias en la zona rural de Villa Domínguez, cerca de Las Moscas. La víctima recibía una magra jubilación mensual que fue aprovechada por el Comisario.

En primer lugar, el funcionario policial que era Jefe de la Comisaria Villa Domínguez llevó a vivir al anciano “a una construcción precaria de un ambiente -ubicada dentro del inmueble donde funciona la Comisaría de Villa Domínguez-. Luego abusó de la confianza dispensada por el hombre y logró que éste le entregue la tarjeta de débito de cobro (junto con la clave), y le manifestó que le iba a cobrar sus haberes y que mes a mes le iba a entregar el dinero de los haberes mensuales, pero no lo hizo y realizó extracciones, en su propio provecho económico”.

Pero no fue todo, en enero de 2018 el Comisario Luna llevó al anciano en el móvil policial hacia la ANSES -sucursal Villaguay-, donde lo convenció a “tomar un préstamo para poder refaccionar la pieza y el baño en el lugar donde vivía, por lo que S. sacó préstamo en ANSES por el importe de $ 42.500 a pagar en sesenta cuotas”.

Lo cierto es que no se realizó ninguna mejora en la piecita en la que vivía la víctima. El Comisario Luna se quedó con el dinero. La Justicia comprobó que “realizó extracciones de este dinero en su propio provecho económico” en diferentes oportunidades. En total, entre el 10 y el 22 de enero, extrajo $ 40.100 de la cuenta de la víctima.

En su declaración testimonial, el anciano estafado contó que el Comisario sólo le dio $10 mil pesos de su haber jubilatorio, con la excusa de que lo demás iba a quedar en una cuenta bancaria. Con esa magra suma, el hombre compró setenta ladrillos, piedra y arena, dos bolsas de cemento y de cal, y algunas cosas más para mejorar su condición de vida. Más tarde pidió ayuda en Acción Social del municipio para recuperar su tarjeta de débito que estaba en manos de Jefe Policial.

En la investigación dieron su testimonio todos los policías de la Comisaría, empleadas de Acción Social y concejales enterados del caso. También lo hizo el intendente de Villa Domínguez, Juan Secundino Romero, quien contó que empleados del área de Desarrollo Social le contaron que el anciano estafado “estaba depresivo y que realizaba amenazas de que no quería vivir más”.

También mencionó que una vez dialogó con la víctima, quien le dio detalles de lo que estaba pasando y le pidió que le consiga un abogado. El jefe comunal puso un letrado, que rápidamente informó de lo sucedido al Jefe de la Departamental de Policía de Villaguay.

Además de la admisión de su culpabilidad, el juez tuvo en cuenta las pruebas aportadas en el acuerdo y condenó al ahora ex Comisario a la pena de 1 año de prisión condicional y dos años de reglas de conductas. En ese período no podrá molestar a la víctima y deberá depositarle la suma de $5 mil pesos durante un año. Se le hizo saber que de no cumplir dichas reglas, se revocará el modo de ejecución de la pena y se dispondrá su inmediata detención y traslado a la Unidad Penal.