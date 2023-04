Brigadistas rescataron a otro caballo lastimado y desnutrido

El equino ya no podía reponerse por sus propios medios. Fue puesto a resguardo y se aguarda su recuperación. -IMÁGENES SENSIBLES-

Estación Plus Crespo

El maltrato animal en sus diversas manifestaciones, volvió a hacerse visible y revertida por una intervención de la Brigada Paraná de la Dirección de Prevención Delitos Rurales. Pasado el mediodía, la repartición fue alertada de la existencia de un animal con un importante deterioro en su calidad de vida.

La policía respondió al pedido de ayuda de los vecinos, sobre lo cual el Jefe de la Brigada, Crio. Ppal. Leandro Peralta, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Nos constituimos en inmediaciones de calle Gobernador Enrique Mihura al 3.000, hallando a un equino caído, que no podía por sí mismo ponerse en pie, dado el estado general. Con los elementos idóneos y en forma muy cuidadosa, fue levantado, evitando acrecentar las consecuencias de lesiones visibles. Ya puesto a resguardo, el ejemplar fue examinado por el médico veterinario policial, refiriendo desnutrición y practicando curaciones por heridas no atendidas".

Se trata de un equino macho, raza mestiza, pelaje alazán, de aproximadamente 5 años de edad. "Fue entregado a Salud Animal para su rehabilitación, mientras que a partir de la intervención dada a la Municipalidad de Paraná, se labraron actas por infracción a las ordenanzas vigentes", comentó el funcionario.