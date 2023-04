Oficial: FIFA confirmó que el Mundial Sub 20 se realizará en Argentina

La noticia que el mundo del fútbol esperaba finalmente se hizo oficial. Argentina será la organizadora del Mundial Sub 20 que se iniciará el 20 de mayo y culminará el 11 de junio. El país reemplazará como sede a Indonesia, que días atrás perdió la organización del máximo certamen de la categoría por decisión de FIFA. Será la tercera vez en la historia que una Copa del Mundo se realice en este territorio tras el certamen de mayores en 1978 y la edición del Sub 20 que se desarrolló en el 2001.

“El Bureau del Consejo de la FIFA ha confirmado a Argentina como sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. La decisión sigue a la destitución del anfitrión original del torneo, Indonesia, así como a una oferta posterior presentada por la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y una inspección in situ realizada por una delegación de la FIFA en el país sudamericano la semana pasada. Los miembros de la delegación visitaron las sedes propuestas para el torneo y la infraestructura asociada. El acuerdo de hospedaje ha sido firmado por la AFA, junto con todos los demás documentos relevantes por parte del anfitrión y las autoridades locales”, reza el comunicado.

El sorteo de la fase de grupos del torneo, que incluirá a 24 seleccionados, se llevará a cabo el próximo viernes 21 en la sede de la FIFA, en Zúrich. A la espera de la confirmación oficial por parte de la entidad que rige los destinos del fútbol mundial, una delegación visitó el país para recorrer varios estadios, según pudo saber Infobae. De esa recorrida, saldrán los recintos donde se disputará el máximo certamen de la categoría. Los estadios aún no fueron confirmados, aunque los elegidos serían el Estadio del Bicentenario de San Juan, Estadio La Pedrera de San Luis, Malvinas Argentinas de Mendoza, Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero y el Único Diego Armando Maradona de La Plata. El restante sería el Centenario de Resistencia en Chaco. “Hemos realizado un tour por seis sedes y estamos en el proceso de seleccionar cuatro de esas seis sedes. Estamos revisando la información de lo que pudimos averiguar en estos cinco días de visita, y de esta forma podremos terminar de determinar el calendario de partidos y asignar las sedes del certamen”, adelantó Jaime Yerza, Director de Competiciones de la FIFA.

La comunicación oficial de la FIFA

“La FIFA se complace en anunciar que la edición de este año de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 tendrá lugar en Argentina, ya que la casa de los campeones del mundo abre sus puertas a las superestrellas del fútbol mundial del mañana. La Copa Mundial Sub-20 juega un papel clave en los esfuerzos de la FIFA para promover el fútbol juvenil en todo el mundo. Desde 1977, este torneo ha contado con algunos de los mejores jugadores de las últimas décadas, entre ellos Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Paul Pogba, Erling Haaland y muchos otros. Que la edición de este año tenga lugar en un país que vive y respira fútbol será una tremenda inspiración para las estrellas del mañana”, escribió Gianni Infantino en sus redes sociales.

Casi al unísono con el anuncio, Claudio Tapia, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte, y Jaime Yarza González, director de competiciones de la FIFA brindaron una conferencia de prensa en el complejo Lionel Messi de Ezeiza agradeciendo la confianza (la determinación del Consejo fue “unánime”) y resaltando la importancia de que la Argentina albergue tamaña cita.

“Queremos desarrollar un gran campeonato Mundial. Hace 22 años se hizo un Mundial juvenil en nuestro país y recién ahora volvemos a tener nuevamente la oportunidad. Queremos acompañar a todas las 23 selecciones que participan y a la FIFA, que ha trabajado en tiempo récord”, dijo Tapia en la conferencia de prensa realizada en el predio de Ezeiza. “Ponemos nuestra casa a disposición para demostrar que no sólo somos capaces de organizar el Mundial Sub 20, sino que además queremos mostrar que nuestro país está a la altura para organizar ese Mundial tan emblemático para el fútbol sudamericano”, continuó el presidente de la casa madre del fútbol argentino.

“Quiero agradecerle a cada uno de los gobernadores por haber puesto todo a disposición para que esto se pueda llevar a cabo. No sólo los estadios, sino también la hotelería; esto es muy importante. Todos los dirigentes del fútbol argentino han demostrado lo bien que trabajan. Pusieron todos los centros deportivos a disposición para las selecciones”, cerró.

La publicación de Gianni Infantino tras la confirmación

EL PASO A PASO DE LA CONQUISTA

Tras el encuentro entre Gianni Infantino (mandamás de FIFA), Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) y Claudio Chiqui Tapia en Luque, Paraguay, en el marco del 76° Congreso Ordinario realizado por el organismo que rige el fútbol en Sudamérica y cuyo respaldo hacia la Argentina fue clave para que se tomara esta decisión, el titular de la FIFA llevó la presentación al Consejo -lo compone el propio Infantino y los presidentes de las seis Confederación del fútbol- que se encargó de darle luz verde al proyecto que contó con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deporte, y el de Economía de la Nación. “Es un país campeón del mundo que tiene una candidatura muy fuerte”, señaló días atrás el máximo dirigente del fútbol en el mundo.

La AFA había presentado la propuesta de emergencia de manera oficial a raíz de los rumores que indicaban que el país anfitrión iba a perder esa condición. Indonesia perdió la sede del torneo tras las manifestaciones de gobernadores locales en contra de la selección de Israel, si bien FIFA no dio a conocer los motivos oficiales, las autoridades del país asiático entendieron que la intromisión política fue un argumento lo suficientemente sólido para que le quiten la responsabilidad de albergar el torneo juvenil.

No es un detalle menor que la selección argentina había quedado afuera de la cita en la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 en un resultado sorpresivo del equipo que comandó por entonces Javier Mascherano, independientemente de que el entrenador no pudo citar a algunas de las máximas promesas del país como Alejandro Garnacho por la negativa de los clubes. Para el Mundial, en cambio, las instituciones están obligadas a ceder a sus jugadores.

Este lunes, en el Ministerio de Economía, y con la presencia del ministro Sergio Massa, Matías Lammens (Turismo y Deporte) y Tapia, se firmaron los avales solicitados por la FIFA para hacer oficial la organización con el apoyo del Gobierno argentino.

Javier Mascherano será el DT de la selección en el Mundial Sub 20

Las selecciones que participarán del Mundial Sub 20 en Argentina

Sudamérica: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia

Centro y Norteamérica: Estados Unidos, Honduras, República Dominicana y Guatemala

Europa: Francia, Italia, Inglaterra, Israel y Eslovaquia

Asia: Irak, Uzbekistán, Corea del Sur y Japón

África: Senegal, Nigeria, Gambia y Túnez

Oceanía: Fiji y Nueva Zelanda

