Bordet y Bhal en Crespo: Confirmaron el amplio "pegado de boletas" para los candidatos a intendente

Estación Plus Crespo

A un día de que el gobernador Gustavo Bordet anunciara que Adán Bahl es el candidato a sucederlo desde el oficialismo, ambos dirigentes políticos coincidieron en un acto en Crespo. La oportunidad fue propicia para ampliar detalles sobre decisiones tomadas de cara a las elecciones venideras, las que pudo conocer FM Estación Plus Crespo.

El presidente del Consejo de Unidad Básica de Entre Ríos, Gustavo Bordet, revalidó la "bendición" a Bahl y confirmó que en cada localidad, podrán pegar boleta todos los candidatos que así lo deseen: "Esta es una lista que hablamos en distintos sectores y zonas, que generamos en consenso. Pero yo entiendo que tiene que haber disensos, y es muy importante que esto ocurra. No voy a hacer como en otras ocasiones, que se coarta la posibilidad de quien quiera participar en una elección interna. Los mecanismos internos del Justicialismo están abiertos. Quien quiera presentar una propuesta, competiremos en un marco de mucha lealtad, en un contexto de presentar propuestas y fundamentalmente, en un marco que nos permita mostrar nuestros posicionamientos de la mejor manera. Por eso yo no descarto que haya elecciones internas, que es saludable incluso. Y también vamos a darle la posibilidad a todos los aspirantes a ser intendentes en cada ciudad, que puedan pegar su boleta. No vamos a repetir errores del pasado que hubo en nuestro movimiento, donde se le coartaba la posibilidad a alguien que quería ser intendente por nuestro espacio, a que vaya con una boleta corta. Se terminaron las boletas cortas".

"Tenemos un candidato a gobernador y quien quiera ser candidato a intendente, va a poder pegar su boleta a él, sin ningún tipo de inconvenientes y sin ningún tipo de problemas", afirmó Gustavo Bordet con vehemencia y agregó: "Lo que queremos es ampliar nuestra base electoral. Sin lugar a dudas, por el posicionamiento, por lo que hemos hecho, pero por sobre todo, por lo que tiene para proponer y mostrar 'Beto', entiendo que es muy superior a lo que puede ofrecer una oposición que está carente y vacía de contenidos".

En consonancia con esa línea de pensamiento, Adán Bahl expresó: "Esto es un proceso de consenso. En lo personal, tanto con Enrique (Cresto) como con Martín (Piaggio), tengo una excelente relación. Así que estamos en un proceso de diálogo. Lo que acá tiene que predominar, es que la energía la tenemos que poner para resolver los problemas de la gente y para repuntar aún más a la provincia, a través de la plataforma que hoy tenemos hacia adelante. Y nos necesitamos todos. El equipo tiene que estar conformado con distintos matices. Yo no daría de ninguna manera, dada por cerrada una instancia de diálogo, vamos a seguir charlando. Y también adhiero plenamente a lo que dice el gobernador, de que si eventualmente existe la necesidad de hacer una PASO, se hará".

El precandidato defendió también el sistema de internas para las comunidades: "En cada una de las localidades, tenemos muchísima gente que quiere involucrarse para transformar su ciudad. Todos van a tener la garantía de que las suyas, van a estar pegadas a nuestras boletas. No vamos a cometer errores del pasado, y a todos les vamos a dar la misma posibilidad, para que puedan -a través de su propuesta-, convencer al vecino para que le dé el voto de confianza. Apostamos a que puedan transformar su localidad, como muchos de los intendentes tratamos de hacerlo todos los días", concluyó Adán Bahl.