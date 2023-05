Advierten que se incrementó la miopía por mayor exposición a las pantallas

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene alertando desde antes de la pandemia acerca de un aumento de casos de miopía, la problemática se agravó por el incremento del tiempo de exposición a la pantallas de celulares, tablet e incluso de computadoras que se generó a partir de la pandemia. En ese entonces fue cuando la gente tuvo que quedarse más en sus hogares y realizar de manera virtual gran parte de sus actividades, y muchos niños empezaron a pasar más horas frente a algún dispositivo, para tomar clases, jugar o encontrarse con amigos.

Además de casos nuevos, se detectó el empeoramiento del cuadro si ya estaba presente este trastorno del enfoque de los ojos, en el que los objetos que están cerca se ven con claridad, pero los objetos distantes se ven borrosos.

Al respecto, la doctora Virginia Reca, jefa del Servicio de Oftalmología del hospital Materno Infantil San Roque de Paraná y referente del Programa de Retinopatías del Prematuro (ROP), señaló a UNO: “En mi caso trabajo a nivel oftalmopediatría y recibo más consultas de niños y adolescentes por este tema. Las pantallas que más alteraciones traen, desde el punto de vista miopía y del estrabismo, es la del celular o la de la tablet”.

Reca refirió que a partir de la pandemia, un grupo de especialistas en la Argentina llevaron a cabo una investigación sobre el tema, y “pudieron comprobar científicamente que el uso indiscriminado del celular y la tablet, en cuanto a tiempo y distancia de trabajo, llevaba a un aumento en las miopías”, y señaló: “Si uno ya tenía miopía, aumentaba muchísimo más rápido. Y si uno no tenía miopía, pero tenía alguna predisposición hereditaria, la exposición inadecuada a estos dispositivos hizo que se originara. Lo mismo pasó con los estrabismos”.

En este marco, subrayó: “A partir de este trabajo, con más razón los oftalmopediatras recomendamos respetar pautas en el uso del celular, que son acorde a las edades de los niños: en los menores de tres años no deben tener acceso al celular ni a la tablet; entre los tres y los cinco años, pueden utilizar estos dispositivos, pero en un horario máximo de una hora por día, repartida durante la jornada, ya que lo ideal es que el ojo cada 20 o 30 minutos tenga un descanso por el uso de la pantalla; y si es menos, mejor. También se debe tener una distancia adecuada, siempre sentado y no en la cama, porque entonces no se tiene la distancia correcta”.

En el caso de los chicos de entre los seis y los ocho o nueve años, pueden hasta dos horas por día, precisó Reca, quien aclaró que “no son acumulativas: si usan el celular una hora un día, no es que al día siguiente puede usarlo tres horas”.

Sobre estas premisas, sostuvo: “El niño recién va a tener las características de la visión del adulto alrededor de los ocho años, y si durante todo el tiempo de desarrollo visual al ojo lo somete a una situación que no es la más confortable ni la correcta para el ojo, obviamente va a tener alteraciones, como el desarrollo de una miopía, o el desarrollo de un estrabismo, Por eso es importante que el chico cumpla con estas pautas de uso del celular, la tablet, y la computadora. En cuanto a la televisión, si el chico se sienta a 2,5 o tres metros, le podemos dar un poco más de libertad”.

La especialista indicó además que los celulares, la tablet y las computadoras pueden generar molestias como ojos rojos, aumento del parpadeo y tener sensación de ojos secos.

Sobre los filtros para los cristales, señaló: “El antirreflex y el filtro azul se recomiendan según cada caso en particular, por lo que es importante consultar al oftalmólogo sobre este tema”.

Por otra parte, recordó que la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil (SAOI) recomienda que los chicos se controlen al nacer, haciéndoles un fondo de ojo; y que tengan controles subsiguientes a los seis meses, al año de vida, y también a los tres, cinco y siete años. “Ahí es cuando finalmente podemos determinar que el chico está con un buen desarrollo visual”, dijo, y agregó: “Se cumple bastante con los controles, porque los pacientes vienen por el fondo de ojos al nacer y los oftalmopediatras que los atendemos les informamos que deben realizarle al niño este tipo de controles posteriores y los papás lo traen”.