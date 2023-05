Bill Gates aseguró que la Inteligencia Artificial reemplazará a los sitios de compra online

En el AI Forward 2023, Bill Gates, uno de los fundadores de Microsoft Corp., sostuvo que la carrera tecnológica debe ser por desarrollar el mejor agente artificialmente inteligente en sitios de compras, que pueda superar los motores de búsqueda, la productividad.

En ese sentido consideró: "Nunca volverás a un sitio de búsqueda", dijo. "Nunca irás a Amazon".

En el evento en San Francisco, organizado por Goldman Sachs Group Inc y SV Angel, Gates admitió que estaría decepcionado si Microsot no forma parte de esa carrera , aunque reconoció que hay un 50% de probabilidades de que el principal actor que surja sea una startup.

Amazon.com Inc, Google de Alphabet Inc y Microsoft no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.